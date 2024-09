Koke, después de que Courtois avisara del lanzamientos de objetos: "Como jugadores tenemos que ser más inteligentes"

El derbi madrileño del Cívitas Metropolitano, con un ambiente tranquilo hasta el tanto del Real Madrid marcado por el brasileño Éder Militao, fue suspendido diez minutos por el colegiado Mateo Busquets Ferrer por el lanzamiento continuado de objetos al portero belga Thibaut Courtois desde el fondo norte.

Un sector de la afición del Atlético de Madrid la tomó con Courtois, exjugador rojiblanco, cuando el portero dio al colegiado Mateo Busquets Ferrer, debutante en el derbi madrileño, un objeto que cayó en su área tras el tanto del Real Madrid.

EFE Thibaut Courtois

El partido estuvo detenido en un primer momento mientras Courtois retiraba de su área otros objetos lanzados, la mayoría mecheros, antes de volver a dar otro al colegiado que provocó que Busquets Ferrer se dirigiese a la banda y ordenase a los jugadores de ambos equipos retirarse del terreno de juego.

La suspensión llegó en el minuto 69, con triunfo provisional del Real Madrid por 0-1 ante el Atlético de Madrid, y tuvo una interrupción una duración de diez minutos para que se calmen los ánimos.

El capitán Koke Resurrección fue el primero antes de que se parase el partido que acudió al fondo norte a pedir que remitiese el lanzamiento de objetos y posteriormente acudieron José María Giménez y el técnico Diego Simeone.

CORDONPRESS Varios jugadores del Atlético de Madrid hablan con miembros del Frente Atlético

LAS PALABRAS DE KOKE

El propio Koke habló con los compañeros de DAZN al término del derbi y analizó lo ocurrido con Courtois: "Momento de mucha tensión, no puede pasar en un campo de fútbol. Somos profesionales y tenemos que saber dónde estamos y ser inteligentes, por cuatro no podemos perjudicar a nuestra gente. Ojalá no vuelva a ocurrir, como jugadores tenemos que ser más inteligentes".

El capitán rojiblanco también habló de lo que pasó en el túnel de vestuarios antes de que se reanudara el encuentro: "Tensión no, estábamos esperando a ver qué pasaba. Estuvimos hablando los capitanes con el árbitro porque el protocolo decía que si volvía pasar se iba a parar el partido".

Koke, que partió como suplente el encuentro, realizó el siguiente análisis de lo estrictamente deportivo, que terminó con empate a 1 en el marcador gracias al gol de Ángel Correa en el descuento del partido.

"Cuando se ha abierto el partido había una intensidad enorme, los dos queríamos ganar y hemos podido conseguir el empate al final. Siempre salimos a ganar y más en un derbi, queríamos los tres puntos pero la imagen del segundo tiempo me ha gustado y creo que a la gente también", indicó el centrocampista rojiblanco.

