Paco González, frío por la última entrevista en profundidad de Mbappé: "Chau-chau"

Uno de los asuntos importantes de debate de este domingo en El Tertulión de Tiempo de Juego, con Juanma Castaño, fue la entrevista en profundidad que publicó Canal Plus en Francia al delantero Kylian Mbappé.

Mbappé sigue estando en el ojo del huracán en su país, en Francia, donde empieza a sumar por ausencias sus participaciones con la selección francesa y por su salida del PSG al Real Madrid.

En la entrevista, el futbolista dejó claros los motivos por los que siente presión o cierta preocupación, aunque dejó claro que no se encuentra "deprimido".

Mbappé reconoció haberse sentido "fatigado" en ciertos momentos, lo que ha podido lastrar su adaptación al Real Madrid y a LaLiga española.

Se sinceró al reconocer que, a estas alturas de la temporada, no ha estado "a la altura de lo que se esperaba", y pide que se le dé tiempo: "en el Real se espera a la segunda parte de la temporada. Es ahí cuando serás juzgado".

EL ASPECTO QUE CAÑIZARES PIDIÓ NO PASAR POR ALTO

Hubo un aspecto de la entrevista que, en El Tertulión, Santi Cañizares pidió que no se pasara por alto, y tiene que ver con las informaciones que salieron en la prensa sueca en las que se le acusaba de estar envuelto en una investigación por un presunto caso de acoso sexual.

Cordon Press Mbappé, durante su estancia en Estocolmo

Mbappé afirmó en la entrevista que "nunca me he sentido preocupado" por esa cuestión, pese a reconocer que hay "mucho ruido", y que su mente ha estado siempre en el trabajo de su día a día. "Si la Justicia me convoca, simplemente iré".

Sobre esta cuestión, Cañizares precisó que "es una cuestión fundamental" en el presente de Mbappé que es el de Suecia. Cree que "para una persona a la que se le vulnera así el honor, te deja muy tocado. Y si una persona tiene que ver, tener un proceso donde se puede estar investigando, te deja también muy tocado. Creo que ese tema es muy importante, y lo es en las dos vertientes. Y como ves, yo no me pronuncio ni me pronunciaría nunca jamás en un proceso de este tipo. Pero te deja muy tocado en todos los casos: o por el honor, o por el miedo", sentenció el exfutbolista del Real Madrid y del Valencia.

PACO GONZÁLEZ, FRÍO ANTE LA ENTREVISTA

Ya sean Manolo Lama, Mónica Marchante o Siro López, entre otros, destacaron lo necesario de esta entrevista para entender el momento que vive Mbappé y los problemas que puede estar arrastrando desde Francia y que pueden estar incidiendo en su rendimiento en lo que llevamos de temporada con el Real Madrid.

Sin embargo, hubo una opinión bastante diferente a lo que se estaba contando al respecto: la de Paco González.

EFE Kylian Mbappé

Para el director de Tiempo de Juego, la entrevista del futbolista "me ha parecido todo bastante normalito, muy 'chau-chau'".

González vio a un Mbappé "muy bien, muy correcto" y reconoce haber echado de menos una visión un poco más transgresora del delantero: "No he visto un 'Me debe cien millones Al-Khleiaifi, que es un golfo'... No he visto cómo se lleva con Vinicius… Bueno, bien, 'me interesa lo que dicen los jugadores, pero me interesa mucho más lo que hacen'". Por eso, para González, "todo lo que ha dicho es más o menos lo que se pensaba... Bueno, está bien", concluyó dejando claro su poco convencimiento por lo revolucionario de la entrevista.

Según informó después Dani Gil, en Francia, después de la entrevista, en el mismo Canal Plus se hizo una tertulia para comentarla y la impresión que queda es que los invitados al coloquio quedan algo decepcionados porque han echado de menos más autocrítica por parte de Mbappé, sobre todo en temas deportivos.

También echan de menos más explicaciones por qué está tan lejos de su mejor versión, la que se conocía en el PSG, y por lo poco clara que ha quedado su relación con el actual seleccionador francés, Didier Deschamps.