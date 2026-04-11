Paco González 'flipa' con que Hansi Flick continúe con las quejas arbitrales: "Me parece cutrillo"

El director de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha expresado con dureza su opinión sobre las recientes quejas arbitrales del FC Barcelona. El comunicador ha afirmado estar "flipando con el enfado que tiene el Barcelona", especialmente con la queja enviada a la UEFA por un posible penalti no señalado en un partido. González ha calificado la insistencia del club y de su entrenador, Hansi Flick, en esta reclamación como algo "cutrillo" y una "chuminada".

(EPA) EFE El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, da instrucciones al delantero Lamine Yamal durante el partido contra el Mallorca

La jugada de la discordia fue un posible penalti de Pubil, donde el árbitro interpretó que el jugador ya había puesto el balón en movimiento, anulando así la posibilidad de falta. Para González, el incidente es irrelevante. "Ni está perdiendo tiempo, porque es el minuto 2 de la segunda parte, una cosa así, que ni está sacando una ventaja [...]. Si es que no es nada", ha argumentado, contrastándolo con errores que sí considera más decisivos.

En este sentido, el periodista ha señalado que entendería mejor otras protestas: "Entendería mejor que reclamaran la primera amarilla a Coque en el minuto 7, que pegó un viaje que no veas, porque eso es verdad que no sería luego expulsión de Koke, pero hubiera hecho que Koke jugara mucho más comedido el resto del partido".

La figura del entrenador, en el centro de la crítica

Durante el debate, Heri Frade ha sugerido que a veces los clubes realizan estas protestas no por convencimiento, sino "para tener tranquilos a los jugadores, al vestuario, para que se sienta protegido". Sin embargo, Paco González ha centrado su crítica directamente en el técnico azulgrana: "No, yo hablo de Flick, a mí el club, pero Flick es que ha llevado esto hasta el extremo, es que ha seguido protestando en el día de ayer".

Una polémica fruto de los cambios en el reglamento

El experto arbitral Pedro Martín ha añadido contexto a la polémica, asegurando que esta semana tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona han reclamado "cosas que no son lógicas". Martín ha recordado que el club rojiblanco protestó una expulsión de Gerard Martín apoyado por el Comité Técnico de Árbitros español, mientras que la queja del Barça se centra en "una jugada que es intrascendente en el fútbol".

AFP7 vía Europa Press



Según Martín, este tipo de situaciones conflictivas no existían hace años, ya que el reglamento anterior consideraba que el balón no estaba en juego hasta que salía del área grande. El cambio en la normativa ha dado pie a estos problemas. "Como somos muy listos los del fútbol de ahora, hemos quitado esa regla y se provocan líos como este innecesarios", ha comentado con ironía.