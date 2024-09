Paco González denuncia que Elena Congost se quede sin medalla en los Juegos Paralímpicos: "Es una injusticia"

Paco González charló con la atleta paralímpica que se quedó sin medalla por una interpretación de una norma: "Si no te dan beca, es que no tienen corazón"

El Tiempo de Juego de este domingo comenzó con una denuncia del director Paco González a lo que considera una de las claras "injusticias" deportivas del día.

Se trata de la no concesión por parte del Comité Paralímpico de la medalla de bronce a la atleta española Elena Congost por la aplicación fuera de toda lógica de una norma que la dejó sin metal en la prueba de maratón, celebrada en los Juegos Paralímpicos de París por la mañana.

POR QUÉ EL COMITÉ PARALÍMPICO QUITÓ LA MEDALLA A LA ATLETA

El "escándalo de los Juegos Paralímpicos de París", en palabras de Paco González se produjo de la siguiente manera.

Elena Congost, iba a ganar la medalla de bronce en la prueba de maratón. Elena, que sufre una discapacidad visual, corría con guía. Ambos van unidos durante la carrera de las manos por una goma-guía.

En la recta final de la carrera, el guía no podía más por un calambre que le impedía correr con normalidad, está a punto de caerse, y en el momento en que Elena, al tener que echarle el brazo para ayudarle, sueltan la guía un breve instante.

Y es que, según la norma que ha aplicado el Comité Paralímpico, soltar la guía supone la descalificación de la prueba. El Comité Paralímpico Español reclamó, pero no ha servido para nada.

EFE Elena Congost y su guía, en los Juegos Paralímpicos.

Elena, después, en Tiempo de Juego, lamentó que la norma haya sido aplicada sin tener en cuenta el contexto o el espíritu olímpico: "Antes del kilómetro 30, la carrera ya estaba decidida. De hecho, en los últimos kilómetros aflojamos porque mi guía no iba bien". A sabiendas de que era imposible no perder el bronce, bajaron el ritmo, lo que no impidió el traspiés de la recta final: "Mi instinto fue sujetarle del brazo y la cuerda se me escapó medio segundo. Se me ha salido la anilla al querer sujetar a mi guía, pero consideran que la norma es la norma. Nosotros creemos que la norma es intepretable y no ha ido en beneficio de mi rendimiento", explicó.

PACO GONZÁLEZ: "el espíritu OLÍMPICO ha muerto"

Fruto de la impotencia por la situación, Paco González fue muy crítico con la decisión del Comité Paralímpico con la deportista española y con su guía: "Para mí, el espíritu olímpico ha muerto. Y el espíritu paralímpico, si te quitan la medalla, viendo que el recurso ha fallado, es una mierda".

"Es que es increíble. Si han decidido que la apelación no vale, directamente les digo a los directivos del Comité Paralímpico que se han cargado el espíritu olímpico y el paralímpico", denunció.

Por ese motivo, González ha querido hacer una petición expresa al CSD y al COI: "La medalla se ha perdido pero espero, Elena, que no pierdas la beca. Y te llamaré cada semana, si es necesario, porque sé que dependes de esa beca".

La beca que le correspondería a Elena por esa medalla de bronce es de 2050 euros brutos al mes durante el presente ciclo olímpico.

"Espero que haya un alma en el CSD, en el Comité Paralímpico Español o en el COE, y tengo aprecio por Alejandro Blanco", pidió González.

"Esto no es una desgracia: desgracia es la lesión de Carolina Marín", dijo recordando el momento en que Marín se rompió la rodilla cuando estaba luchando por pasar a la final de bádminton en París'24. "Esto es una injusticia. CSD, COE y Comité Paralímpico Español: si a Elena no le mantenéis la beca, no tenéis corazón, seáis políticos o gestores deportivos. Si no le mantenéis la beca, seréis lo mismo que los del Comité Paralímpico Internacional, así que vosotros sabréis", advirtió.

EFE Elena Congost ayuda a su guía, que llega exhausto a la línea de meta.

Elena confesó que salió muy cabreada de la prueba, "llorando, y estaban mis hijas. Y mis hijas no entienden por qué, al ayudar a una persona, ¿tú que les enseñas a tus hijos? Si alguien se está cayendo, le tienes que ayudar. Y ellas dicen: ¿cómo te han castigado por ayudar a alguien, a alguien de tu equipo, a alguien que hace de tus ojos en la prueba?"

"Si algo tiene el deporte, son valores. Y esto es el antivalor", finalizó.