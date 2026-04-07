Paco González, contra el CTA y su criterio arbitral: "Ya no saben qué hacer para complicarnos la vida"

Paco González ha vuelto a poner el foco en la polémica arbitral tras las últimas explicaciones ofrecidas por el Comité Técnico de Árbitros (CTA). El director de Tiempo de Juego ha mostrado su estupor por la disparidad de criterio del organismo en dos jugadas muy similares ocurridas en la última jornada de Liga: una en el Atlético de Madrid-FC Barcelona y otra en el Valencia-Celta.

Roja en el Metropolitano, nada en Mestalla

El CTA ha publicado su análisis semanal en el vídeo 'Tiempo de Análisis', en el que reconoce que se cometió un error en el partido del Metropolitano. Según el comité, la entrada de Gerard Martín sobre Thiago Almada debió ser sancionada con expulsión, calificándola de juego brusco grave. Por tanto, consideran que "la sanción disciplinaria correcta debe ser tarjeta roja" y que el VAR no debió intervenir.

Momento de la polémica entre Almada y Gerard Martín, durante el Atlético-Barça

La sanción disciplinaria correcta debe ser tarjeta roja" CTA

Sin embargo, la controversia señalada por Paco González surge con una acción que él considera "idéntica" en Mestalla. En el partido entre el Valencia y el Celta, una entrada de Unai Núñez sobre Hugo Álvarez acabó con el jugador celeste lesionado con un esguince de tobillo que le mantendrá dos semanas de baja. Pese a la similitud, el CTA argumenta que fue una acción fortuita donde el contacto era "inevitable", por lo que no procedía la expulsión.

Acción de Núñez, en el Valencia - Celta

Ya no saben qué hacer para complicarnos la vida

Esta diferencia de criterio ha provocado la reacción del director de Tiempo de Juego. Para Paco González, la decisión del CTA es incomprensible y solo contribuye a generar más confusión. "Es que ya no saben qué hacer para complicarnos la vida", ha sentenciado el periodista en antena.

Es que ya no saben qué hacer para complicarnos la vida" Paco González

Para justificar su postura, el organismo arbitral detalla que en la acción del Atlético-Barcelona se trataba de un "balón dividido", y aunque el jugador del Barça toca primero la pelota, impacta con los tacos en la pierna del rival. En cambio, en la jugada del Valencia-Celta, el futbolista ché ya estaba en "clara posesión del balón" y el pisotón posterior es una consecuencia de un "movimiento natural", por lo que "no puede responsabilizarse al jugador en posesión del balón de las consecuencias del contacto".