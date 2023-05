Paco González da la clave del problema del racismo con Vinicius en La Liga: "Los mismos lo abrazarían"

La jornada de La Liga quedó este domingo empañada por el episodio racista que se vivió en Mestalla durante el Valencia - Real Madridcon Vinicius Júnior como víctima. El encuentro se paró después de que varios aficionados en la grada profirieran insultos y gestos imitando a un mono hacia el jugador brasileño. Tras eso, el mismo delantero no acabó el choque después de ver una tarjeta roja por un enganchón con Hugo Duro. Ante todo lo sucedido, Paco González hizo una reflexión sobre todo lo sucedido y el problema del racismo en el fútbol nacional antes de poner el broche a 'Tiempo de Juego'.

LaLiga ha iniciado una investigación sobre los incidentes en Mestalla, de hecho ya se han localizado a algunos de los aficionados que hicieron los gestos obscenos. El colegiado recogió todo lo sucedido sobre el campo en el acta y, a partir de todo esto, habrá sanciones. No es la primera vez que Vinicius vive una situación así, como recogía el comunicado de la organización, donde se demostraba que habían denunciado cánticos racistas en otros nueve estadios diferentes, como también explicó Isaac Fouto durante 'Tiempo de Juego'.

Carlo Ancelotti denunció lo ocurrido durante el encuentro en unas palabras que se emitieron en 'Tiempo de Juego': "No quiero hablar de fútbol, hay cosas que han pasado, que son más importantes que una derrota. Estoy muy tranquilo. Lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Cuando un estadio grita mono a un jugador y el entrenador piensa en quitarlo por esto, hay algo malo que pasa en esta Liga". El entrenador transalpino no fue el único del vestuario que defendió a Vinicius Júnior, ya que también se escucharon durante el programa los testimonios de Thibaut Courtois o Lucas Vázquez.

El mismo jugador también escribió en las redes sociales una publicación sobre lo sucedido: "No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato, que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas".

Sobre estas palabras, Paco González hizo una reflexión en 'Tiempo de Juego' por todos los sucesos que están reproduciéndose a lo largo de la temporada que puedes escuchar aquí. Javier Tebas también reaccionó a las palabras de Vinicius. "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", sentenció.