Paco González agradece todo el cariño recibido en el aniversario del adiós de Pepe Domingo: "Nos ha llegado al alma"

El pasado martes 17 de septiembre fue un día muy especial para todo el equipo de Tiempo de Juego y es que se cumplió un año del fallecimiento de Pepe Domingo Castaño. La histórica voz de la radio se marchaba dejando tras una vida ligada al mundo del periodismo y, en especial, al deporte. Y así lo acreditan decenas de premios, entre los que destacan cuatro Ondas, dos Antenas de Oro y un Micrófono de Oro, y el reconocimiento de una España que hace un año lloró su pérdida.

Y este sábado, Paco González ha querido agradecer todo el cariño recibido en esta semana tan especial.

Paco González y Pepe Domingo Castaño

EL AGRADECIMIENTO DE PACO GONZÁLEZ

Paco González inició este sábado Tiempo de Juego agradeciendo todo el cariño recibido en el aniversario del adiós de Pepe Domingo Castaño.

"Este año, Pepe, no sé si te voy a escribir carta o no, la verdad. Pues tengo miedo de que haya alguien, aunque sea solo una persona, piense que estamos estirando el asunto del dolor y no quiero que sea así", empezó diciendo el director de Tiempo de Juego.

Y agregaba: "Pero de vez en cuando habrá que contarte alguna cosa. Esta semana, que se ha cubierto el primer año de Tu a Dios, se ha acordado mucha gente de ti. Mucha, mucha, mucha gente. De hecho, les pedimos a los oyentes que nos mandaran también sus mensajes al contestador automático y algún día los recopilaremos todos para ponerlos".

EFE Pepe Domingo Castaño junto a Isabel Díaz Ayuso en la presentación de su libro.

Paco González, en primer lugar, mostró su gratitud con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que fue la encargada de presentar el libro de Pepe Domingo Castaño en la capital española. "No ha mandado una carta preciosa, acompañada de una menina. Es una menina de porcelana, de color rojo, en la que pone: 'En recuerdo a Pepe Domingo Castaño", explicaba.

"Tiene unos 20 centímetros de alto y está en la redacción, si tu familia quiera será de tu familia. Y si no, la luciremos nosotros con mucho orgullo. Quería agradecer todo el cariño que nos han mandado y que nos han demostrado por ti un montón de personas, ya sean anónimas o conocidas", concluyó Paco González.

EL EMOCIONANTE MENSAJE DE UN OYENTE

Posteriormente, el director de Tiempo de Juego dio pasó a un emocionante mensaje de un oyente que también mandó su recuerdo y cariño a Pepe Domingo. "A Pepe habría que clonarlo", afirmaba el oyente en el mensaje que envió al contestador automático del programa.

Y añadía: "Este mundo está falto de gente así. Esa aura que desprendía, de elegancia, sabiduría, empatía... Le echo de menos. Cuando yo llegue ahí al cielo, Pepe estará sentando en una mesa con los grandes y estoy seguro de que me saludará y me presentará a todos. Mirad, este es un conductor de autobús amigo mío, eso diría. Ese es Pepe".

"Nos ha llegado al alma", finalizó Paco González.

