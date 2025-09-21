El mal tiempo obliga a suspender el Marsella - PSG y mete en problemas a la gala del Balón de Oro

Este domingo se ha suspendido el Olympique de Marsella – PSG, uno de los partidos más importantes del fútbol francés. El sábado ya se dio el primer avisio del peligro por las fuertes lluvias que cayeron durante la tarde sabatina. Tras la suspensión, el Reglamento manda que el partido se debe jugar al día siguiente, así que se jugará el lunes a las 20:00h. Hay que recordar que este lunes se va a celebrar la gala del Balón de Oro en París y el PSG tiene ocho jugadores nominados.

Otro problema al que se enfrentan es que en la liga francesa no hay muchos días disponibles para poder jugar el partido. A pesar de eso, no se ha podido hacer nada más porque las previsiones no eran nada esperanzadoras y han prefiero tener prudencia.