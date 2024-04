Medvedev rompe su techo en Madrid; Rublev sigue vivo

El ruso Daniil Medvedev rompió su techo en Madrid al alcanzar por primera vez los cuartos de final, con una victoria sobre el kazajo Alexander Bublik, por 7-6 (3) y 6-4. Su siguiente rival será el ganador del cruce entre el español Rafael Nadal y el checo Jiri Lehecka.

Los octavos de final de 2023 y 2021 eran hasta ahora la mejor ronda de Medvedev en la Caja Mágica. El ruso, cuarto del mundo, ya había ganado a Bublik en sus cuatro anteriores enfrentamientos. Con esta nueva victoria, también alcanza al menos la ronda de cuartos en los nueve torneos de categoría 1.000.

El ruso Andrey Rublev, séptimo favorito, ganó con solvencia al neerlandés Tallon Griekspoor (6-4 y 6-4), para situarse en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, su mejor papel hasta ahora en la Caja Mágica.

