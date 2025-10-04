Nuevo lío de la RFEF con el Barça por Marc Bernal: Desconvocado por molestias de la sub-21 después de que Flick se quejara en rueda de prensa

Marc Bernal, futbolista del FC Barcelona, causa baja de la convocatoria de España sub-21 debido a “molestias físicas” y se perderá los dos partidos internacionales del parón de octubre, el amistoso del día 10 contra Noruega y el encuentro clasificatorio para el Europeo de la categoría del próximo martes 14 contra Finlandia.

“Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, en contacto con sus homólogos del FC Barcelona, han atendido los informes presentados el viernes por la noche por el club catalán, con la lista de David Gordo ya anunciada a mediodía. Anteponiendo siempre la salud del futbolista, la RFEF ha optado por desconvocar a Marc Bernal”, explicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

Anuncio que llega después de que Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, previamente crítico con Luis de la Fuente por la lesión de Lamine Yamal, asegurase que en la RFEF debían “tener cuidado con Marc Bernal. “Es una situación difícil. No sé qué quieren con él, pero no está para jugar esa cantidad de minutos en estos momentos. Podemos verlo en los entrenamientos, que no está físicamente igual que antes de la lesión. Hay que tener cuidado con él, y eso vale para mí, pero también para la Federación. Tienen que tener cuidado”, declaró.

Con la baja de Marc Bernal, David Gordo, seleccionador español sub-21, convoca a Fer López, quien ya formó parte de la concentración en el parón de septiembre. Y es que en el Barcelona había un gran enfado con la RFEF porque Bernal llevaba un año lesionado, estaba entrando muy poco a poco en el equipo y no le veían preparado para disputar los 90 minutos de un partido.