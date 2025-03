Nuevo enfado viral de Javi Poves: destroza un paraguas contra un muro

Ya no hay jornada en la que Javi Poves no llame la atención por sus enfados. La semana pasada rajó contra sus jugadores por cómo habían jugado: "Es lo que venimos acostumbrando a la gente, yo lo llamo jaimitadas. No creo que haya un equipo en toda la Segunda RFEF que cada vez que sale al campo estás temblando porque alguno, no es que vaya a cometer un error, son errores que te destrozan toda la planificación de todo. Hoy, otro más. No solo la expulsión, la falta de la expulsión también, el segundo gol con una facilidad… Le he dicho a los jugadores que no sé exactamente en qué manual está que alguien salga concentrado y que alguien no cometa errores catastróficos".

Esta vez no ha sido protagonista por sus declaraciones. Hay que recordar que el entrenador-presidente del Moscardó no ha podido estar en el banquillo, por recibir una tarjeta roja la jornada pasada.

Esta vez en el descanso en su partido contra el Illescas, Poves ha destrozado un paraguas contra el muro. El técnico estaba enfadado por una acción en la que un jugador se tuvo que retirar expulsado, aunque lo que se desconoce es si el entrenador estaba enfadado con el colegiado o con uno de sus futbolistas, algo que no sería raro viendo las declaraciones de la semana pasada.

Finalmente, el Moscardó consiguió sumar tres puntos con un solitario gol tras en el Román Valero. Con esta victoria, el equipo de Javi Poves suma 33 puntos para ponerse décimo de 2RFEF, mientras el equipo de Diego Caro terminó en descenso con 21 puntos.