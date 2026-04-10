Nuevo conflicto entre Marruecos y Senegal: polémica por la edad de los jugadores senegales tras golear a Marruecos en el Campeonato Africano Escolar Sub-15

Los jugadores senegaleses durante el himno en el partido ante Marruecos

Una contundente victoria de Senegal sobre Marruecos ha desatado una fuerte controversia en el Campeonato Africano de Fútbol Escolar Sub-15 (CAF African Schools Football Championship 2026).

En las semifinales disputadas el jueves 9 de abril en Zimbabue, la selección senegalesa goleó 4-0 a Marruecos, con tres goles anotados en los primeros siete minutos del partido. Senegal dominó de principio a fin y se clasificó para la final contra Uganda, mientras que Marruecos quedó eliminado y disputó el partido por el tercer puesto (que perdió 0-1 ante Benín).

Sin embargo, el resultado ha quedado eclipsado por las acusaciones de fraude de edad lanzadas por aficionados y medios marroquíes.

Muchos usuarios en redes sociales han señalado que los jugadores senegaleses presentan un físico, altura, complexión y madurez facial que, según ellos, corresponden más a jóvenes de 18 a 20 años que a niños de menos de 15 años.

Imágenes y vídeos del partido, donde se aprecia una notable diferencia física entre ambos equipos, se han viralizado rápidamente.

Comentarios como "parecen padres de los marroquíes" o "esto no son Sub-15, son Sub-20" se repiten en plataformas como Instagram, Facebook y X (Twitter).

Algunos seguidores han pedido a la CAF y a la FIFA que realicen pruebas científicas de edad (como resonancias magnéticas de la muñeca) para verificar la elegibilidad de los jugadores senegaleses.

Hasta el momento, ni la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ni la Federación Senegalesa han emitido un comunicado oficial respondiendo a las acusaciones.