La gastroenteritis manda a Asencio al hospital

El central español del Real Madrid, Raúl Asencio, se encuentra en estos momentos en el hospital pasando pruebas médicas. Su objetivo es intentar determinar cuál es el virus que tiene y que le ha provocado una fuerte gastroenteritis. El defensa ha perdido 6 kilos en 2 semanas y no pudo estar el pasado miércoles en Múnich con sus compañeros en la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

Asencio, según informa Miguel Ángel Díaz, no estará disponible para el partido de LaLiga que el martes enfrentará en el Santiago Bernabéu al Real Madrid con el Alavés (21:30). Si espera estar recuperado para la siguiente jornada, en la que su equipo visitará al Betis en La Cartuja el viernes 24 de abril a las 21:00 horas.