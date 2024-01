"Nos han vendido una cosa": el jugador que Miguel Rico señala como el problema "contagioso" del Barça

El inicio de 2024 no ha cambiado la cara al FC Barcelona de Xavi Hernández. Si terminó el 2023 transmitiendo muchas dudas, incluso con un amistoso en Dallas en el que perdió, las victorias que ha cosechado en este nuevo año han demostrado debilidades. Miguel Rico no dudó a la hora de señalar a un jugador en Tiempo de Juego.

El FC Barcelona acabó ganando y pasando a octavos de final con mucho sufrimiento por 2-3 a un equipo de Segunda Federación: el Barbastro. De hecho, tanta tensión se acumuló que Xavi Hernández vivió uno de los momentos más tensos de la temporada en el partido de dieciseisavos de la Copa del Rey.

Se produjo un gran lío tras la expulsión de su hermano y miembro del cuerpo técnico, Óscar Hernández. El portero suplente del Barbastro se encaró con Xavi pidiéndole que dejara de protestar y este, al ir saludando uno a uno, recibió un ligero empujón de uno de los futbolistas locales.

El caliente final entre Xavi y los jugadores del Barbastro.





Por más que lo intenta y por más que insista en rueda de prensa en que el equipo está mejorando su juego, la realidad es que el Barça de Xavi está totalmente estancado. Los problemas que se detectaban a principios de temporada se repiten una y otra vez, no se vislumbran soluciones en el horizonte y el discurso del técnico es demasiado repetitivo.

El jugador que Miguel Rico señala como el problema "contagioso"

Pero más allá del entrenador, también se empieza a poner el foco sobre determinados jugadores. No es que lo haga la prensa o los aficionados, es que hasta el propio Xavi Hernández le señaló en público este domingo por una acción. Se refirió al "regalo" de João Félix en la acción del 1-2, en la que el luso sirvió un córner de la nada casi desde el centro del campo.

BARBASTRO (HUESCA), 07/01/2024.- El centrocampista del FC Barcelona Oriol Romeu (d) disputa un balón ante el delantero del Barbastro Souleymane Sidibe (i) durante el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado hoy domingo en el Estadio Municipal de la localidad oscense. EFE/ Javier Cebollada





El Barcelona se estrenaba en la Copa del Rey en Barbastro con un once repleto de titulares y con sólo un jugador del filial, Héctor Fort, que ocupará el lateral izquierdo tras la baja de Alejandro Balde por indisposición. João Félix recuperaba la titularidad tras quedar señalado al descanso del partido contra el Almería y ser suplente en Gran Canaria.

El entrenador tiene claro que va a tirar de meritocracia a partir de ahora sentando al que no esté bien, se llame como se llame. Una buena medida para tener enchufados a todos sus hombres. En Gran Canaria puso a Ferran, que venía apretando fuerte, en el once inicial y el valenciano correspondió al gesto marcando el importante gol del empate.

Xavi Hernández dirige al Barcelona en el duelo de Copa frente al Barbastro. CORDONPRESS





La presión es clave y el que no presione tendrá difícil jugar. En eso, el brasileño no es sospechoso, mientras que es evidente que jugadores como Lewandowski y João Félix no presionan tanto como sus compañeros, algo que Miguel Rico considera como "contagioso". Si el Barcelona quiere competir por los títulos, es innegociable.

"Nos han vendido una cosa"

Este domingo en El Tertulión de Tiempo de Juego centraron muchas críticas en João Félix. No aprovechó su oportunidad de brillar en la Copa del Rey y alimenta las críticas por su rendimiento en el FC Barcelona. Contra el Barbastro, fue el eslabón más débil a nivel ofensivo y Miguel Rico fue muy crítico porque "nos han vendido una cosa" que no está siendo.

Estuvo poco involucrado con la creación de juego de los azulgrana y desconectado, en líneas generales. La frustración del gol anulado le pasó factura, porque en la segunda parte firmó una seguidilla de errores que agotaron la paciencia de Xavi Hernández. La gota que colmó el vaso fue el tiro de esquina que regaló cuando se disponía a controlar un balón.