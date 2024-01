Las dudas del Barcelona y los mejores de la primera vuelta, en el Tertulión de los domingos

El Barcelona volvió a sufrir en un partido que tendría que haber dominado claramente al jugar contra el Barbastro, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los azulgranas, que hicieron una buena primera parte, tuvieron fases de mucho sufrimiento tras el descanso.

???? BARBASTRO 2 - 3 BARCELONA ????



?? El Barcelona sufre en Barbastro pero estará en octavos



????? Lee la crónica del partido y vuelve a escuchar los goles narrados por @albert_diezhttps://t.co/VxohSPks9W — Tiempo de Juego (@tjcope) January 7, 2024





El Barcelona, con un equipo de salida plagado titulares, no quiso dar lugar a la sorpresa y desde el principio, como era de esperar, dominó al Barbastro, que se tuvo que emplear a fondo para parar todos los ataques y disparos del rival, que le llegaban por todas las partes de campo. En el minuto 16 Joao Felix tuvo una ocasión clara para batir a Fábregas, que despejó. Y dos minutos más tarde ya llegó el primer gol del Barcelona, en un remate desde cerca a cargo de Fermín, en pleno dominio barcelonista, que jugaba con precisión y, sobre todo, con mucha velocidad. La primera parte, con un 78 % de posesión del Barcelona, fue un reflejo de lo que sucedió en el campo, con infinidad de pases en el área local con la dirección de Frenkie de Jong, pero que se estrellaron una y otra vez ante los locales, que se multiplicaron para evitar que remataran y llegaran con facilidad hasta su portero Fábrega.

Xavi Hernández dirige al Barcelona en el duelo de Copa frente al Barbastro. CORDONPRESS





Las dudas del Barcelona en la segunda parte

Tras el descanso el Barbastro salió más contundente y adelantó sus líneas, lo que hizo que dejara unos espacios que rápidamente aprovechó el Barcelona para encarrilar ya la eliminatoria con el gol de Raphinha en el minuto 50 al rematar desde cerca a las mallas de Fábrega. El Barbastro no bajó los brazos y con su tenaz lucha encontró el premio del gol en el minuto 50 al rematar De Mesa para dar aire al partido y meter inquietud en las filas barcelonistas. El equipo azulgrana veía cómo encontraban más resistencia de la prevista apoyados por un público que no dejaba de animar a sus jugadores.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Barcelona no supo sentenciar antes el partido ante un crecido Barbastro que se vio con posibilidades de empatar el partido multiplicando esfuerzos, y llegando también al área visitante con cierto peligro al área del equipo catalán. En el minuto 87 un penalti por mano de Crespo fue aprovechado por Lewandowsky para dejar sentenciado el partido y la eliminatoria, aunque en tiempo de descuento un penalti a favor del Barbastro fue transformado por Prat para devolver la emoción a los aficionados.

BARBASTRO (HUESCA), 07/01/2024.- El centrocampista del FC Barcelona Oriol Romeu (d) disputa un balón ante el delantero del Barbastro Souleymane Sidibe (i) durante el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado hoy domingo en el Estadio Municipal de la localidad oscense. EFE/ Javier Cebollada





Las quejas de Xavi por la falta del VAR

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo este domingo que en el parrtido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Barbastro hicieron una buena primera parte, pero que se les complicó por un error otra vez. “Hemos hecho una buena primera parte, pero hemos cometido errores otra vez tras un córner y hemos encajado el 1-2, y se nos ha complicado y hemos sufrido”, dijo.



El técnico del Barcelona también se quejó de que no hubiera VAR: “No entiendo porque en el año 2024 no haya VAR, aunque sea un campo de inferior categoría. El gol anulado a Joao ha sido válido y no lo han dado”.



Sobre el partido Xavi comentó que se lo esperaba como ha sido: “Sabíamos que sería así. Ellos han jugado como si se jugaran la vida, y en el balón parado se igualan las cosas, y, como regales cosas, acabas sufriendo”.