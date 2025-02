La noche más complicada de la carrera de Luka Doncic: "Me voy directo a dormir"

El escolta esloveno Luka Doncic, jugador de Los Ángeles Lakers, admitió que "había muchas emociones" puestas en el partido de este martes ante su exequipo, Dallas Mavericks, y que se iba directo a la cama después de no haber podido dormir en toda la noche por lo importante del encuentro.

El esloveno se reencontraba con los Dallas Mavericks y se enfrentaba por primera vez a sus excompañeros tras su impactante fichaje del pasado 1 de febrero por los Lakers. "He estado ahí. La primera vez que juegas contra tu antiguo equipo, particularmente si es muy cercano en el tiempo, es raro. Pero será capaz de manejarlo", afirmó su técnico J.J. Redick y vaya si lo hizo.

El esloveno se cascó un partidazo y firmó su primer triple-doble con la camiseta angelina: 19 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias que le hacen entrar en el selecto club de jugadores que han realizado esta estadística ante todos los equipos de la NBA.

el morbo de doncic y los mavs

'Párking reservado para el 77 de los Lakers' rezaba un poste que simulaba un estacionamiento, con sus líneas blancas pintadas a su alrededor, colocado justo al lado de una réplica de un vehículo del nuevo jugador de los Lakers, como parte de un anuncio para promocionar el partido.

Un Doncic enfundado en un chándal gris aparecía en el comercial promocional difundido en las redes sociales cambiando la placa de Texas del auto por una de California. "Tanque lleno, no hay piedad", sentenciaba el anuncio, que incluía la canción 'All my Ex's Live In Texas' (todos mis ex viven en Texas).

Toda una declaración de intenciones. Para muchos fue la ocasión perfecta para presumir del dorsal 77 de Doncic, cuya camiseta ya asoma con mayor frecuencia entre las favoritas de los aficionados para animar a su equipo. Y una vez dentro, un estadio a rebosar de gente esperó con ansia el momento en el que Doncic anotó sus primeros puntos del encuentro. La grada entera gritó de emoción, se levantó y vibró al son de su nueva estrella cuando la pelota entró en la canasta rival, que por primera vez fueron los Mavs.

"Honestamente, no puedo recordarlo", dijo el esloveno tras ser preguntado por las sensaciones que experimentó en los primeros minutos de partido. "Había muchas emociones y estaba como dormido, pero ni siquiera podía explicarlo. Era un juego diferente", agregó. Pese a la tensión del encuentro, se sintió arropado por sus compañeros de equipo y mostró su emoción al reencontrarse con algunos de sus viejos amigos.

"Le das tanto a una franquicia y te sacrificas por ella que tienes ese tipo de amor y respeto por ella. Todos los viajes están bien", afirmó LeBron James sobre el partido de su compañero. En este sentido, "estoy feliz de haber podido, junto con mis compañeros de equipo, hacer un par de jugadas para conseguir esta victoria" para Doncic, sentenció.