El deseo de Lamine Yamal por su 18 cumpleaños: "Quiero ganar…"

Lamine Yamal es uno de los nombres propios del día. La estrella del Barcelona ha cumplido este domingo 18 años, tras vivir una fiesta anticipada que estuvo llena de familiares y amigos.

Ahora toca volver al trabajo y con él todos sus compañeros de equipo. Los jugadores del Barcelona han llegado esta mañana a las 9:00h para pasar los reconocimientos médicos pertinentes antes de empezar con los entrenamientos.

El primero será este lunes y lo volverá a dirigir Hansi Flick en el inicio de su temporada a los mandos del Barça después de ganar el triplete nacional. Además, el equipo azulgrana volará el día 24 dirección a Japón para iniciar su gira de pretemporada, que empezará el domingo 27 contra el Vissel. En ese partido se podrá ver por primera vez a Lamine Yamal con el dorsal número 10, que le ha dejado Ansu Fati tras su marcha al Mónaco.

Pero antes de eso, la estrella del equipo fue preguntado por su deseo para sus 18 años. El jugador, que llega tras ganar una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa y una Eurocopa con la selección tiene claro lo que quiere: “A los 18 años le pido todo lo que he tenido en los 16 y los 17 más el título que me falta, la Champions, y obviamente también el Mundial. Mi mentalidad me dice que tengo que ir a ganar. No tengo en la cabeza que tengo muchos años por jugar. Quiero ganar ahora y lo daré todo por hacerlo. Les digo a los culés que estaremos allí y lucharemos. Seguro que volverá a casa la Champions League e iré a por el Mundial también”.