COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

atlético de madrid

Nico González sufre una lesión muscular en el muslo derecho a dos semanas de la Supercopa de España

Se podría perder los primeros encuentros de año por lo que se perdería la visita a Anoeta y la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Nico González sufre una lesión muscular en el muslo derecho a de dos semanas de la Supercopa de España

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Nico González sufre una lesión muscular en el muslo derecho a de dos semanas de la Supercopa de España

Europa Press

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El atacante argentino del Atlético de Madrid Nico González sufre una lesión muscular en el muslo derecho, diagnosticada por los servicios médicos del club rojiblanco tras las pruebas efectuadas al futbolista, que hace que su presencia en la Supercopa de España esté en duda, según un comunicado.

El argentino se vio obligado a abandonar al encuentro de este domingo ante el Girona en el Estadio de Montilivi a los 28 minutos de juego. "La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", apuntó la entidad madrileña en su página web sobre el atacante.

Previsiblemente, Nico González, de 27 años, se podría perder los primeros encuentros de año por lo que se perdería la visita a Anoeta (domingo 4 de enero a las 21.00 horas) y la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí (del 7 al 11 de enero).

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking