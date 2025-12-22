Nico González sufre una lesión muscular en el muslo derecho a dos semanas de la Supercopa de España

Nico González sufre una lesión muscular en el muslo derecho a de dos semanas de la Supercopa de España

El atacante argentino del Atlético de Madrid Nico González sufre una lesión muscular en el muslo derecho, diagnosticada por los servicios médicos del club rojiblanco tras las pruebas efectuadas al futbolista, que hace que su presencia en la Supercopa de España esté en duda, según un comunicado.

El argentino se vio obligado a abandonar al encuentro de este domingo ante el Girona en el Estadio de Montilivi a los 28 minutos de juego. "La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", apuntó la entidad madrileña en su página web sobre el atacante.

Previsiblemente, Nico González, de 27 años, se podría perder los primeros encuentros de año por lo que se perdería la visita a Anoeta (domingo 4 de enero a las 21.00 horas) y la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí (del 7 al 11 de enero).