El Newcastle paga 80 millones de euros para robarle al Bayern al delantero que deseaba

El Newcastle United ha cerrado el fichaje del delantero alemán Nick Woltemade, procedente del Stuttgart, en una operación valorada en 80 millones de euros, la más cara de la historia del club y que puede abrir la puerta a la salida de Alexander Isak rumbo al Liverpool.

Los 'Magpies', condicionados por el pulso del internacional sueco —decidido a fichar por los actuales campeones de la Premier—, han encontrado en Woltemade al posible sustituto cuyo traspaso supera precisamente los 70 millones que el propio Newcastle pagó a la Real Sociedad en 2022 por Isak. El nueve era el gran anhelo del Bayern para reforzar esa posición este verano, pero las tentativas de los bávaros fueron constantemente rechazadas por el Stuttgart.

El delantero, de 23 años y 1,98 metros, que ya es internacional absoluto con Alemania, llega tras firmar una gran temporada con el Stuttgart, en la que marcó 17 goles en 33 partidos, además de proclamarse este verano máximo goleador del Europeo sub-21 con seis tantos, torneo en el que su selección quedo subcampeona

Cordon Press Alexander Isak está en guerra con el Newcastle porque quiere marcharse del club.

La operación puede desbloquear el 'caso Isak' por el cual el Liverpool presentó una oferta de 110 millones de libras, que fue rechazada, ya que en St. James’ Park siguen pidiendo cerca de 150 millones. El Newcastle, mientras tanto, ha invertido con fuerza este verano incorporando también a Anthony Elanga, Malick Thiaw, Jacob Ramsey y otros refuerzos, lo que eleva la factura de fichajes por encima de los 220 millones de euros.