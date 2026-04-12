Muriqi rompe el récord goleador de Eto'o en el Mallorca y va lanzado a por el 'Pichichi': "Es como si Mbappé llevara 37 goles"

Mallorca y Rayo Vallecano se enfrentaban este domingo en Son Moix en un partido en el que los dos equipos buscaban una victoria para acercarse al objetivo de la salvación.

El conjunto balear, tras los triunfos de Sevilla y Elche, afrontaba el encuentro en posiciones de descenso; mientras que los madrileños lo hacían con la cabeza puesta en Europa, aunque con el riesgo de salir derrotado y quedarse a tan solo tres puntos de la zona de peligro.

EFE Muriqi celebra el 1-0 del Mallorca contra el Rayo Vallecano.

Y el choque, además, tenía un aliciente extra. Ver si Vedat Muriqi era capaz de batir el récord goleador de Samuel Eto'o con la camiseta bermellona en Primera División. Un hito que ha logrado en la primera parte del partido de este domingo con dos goles.

El primero, que era el que servía para igualar a 54 dianas a Eto'o, lo marcó en el minuto 36 a la salida de un córner. Y el tanto 55, con el que se convertía en el máximo goleador de la historia del Mallorca en La Liga, lo anotaba en el 40' para poner en el marcador el 2-0.

A LA CAZA DEL PICHICHI

Un doblete que además sirve a Muriqi para acercarse a Kylian Mbappé en la lucha por el 'Pichichi'. El delantero francés del Real Madrid lidera la clasificación de goleadores con 23 dianas y el kosovar es segundo con 21 tantos. Una batalla más por la que el delantero del Mallorca deberá pelear hasta final de temporada junto con la lucha por la permanencia.

EFE Muriqi celebra su gol, en el Mallorca - Rayo

Unos goles que fueron analizados durante la retransmisión de Tiempo de Juego por Paco González y Poli Rincón. "Va a cazar a Mbappé. Lleva 21 goles y es como si Mbappé llevara 37 goles", afirmó el director del programa.

Y el comentarista, por su parte, dijo: "Si este futbolista lo tuviera otro equipo, lo mismo, habría ganado todo este año".

Poli Rincón iba más allá y agregaba: "El primer gol que mete es lo que define a un nueve. Se ha visto el olfato goleador que tiene y que es un depredador nato".