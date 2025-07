Mourinho abre las puertas a una posible vuelta a Portugal: "No quiero ir para un retiro dorado"

Hay quien dice que segundas partes nunca fueron buenas. Algo con lo que Mourinho no está muy de acuerdo. Tras su victoria por 1-2 al Portimonense, el técnico portugués fue preguntada por su posible vuelta al país luso: "Ya que hablamos tanto de casa, no pueden evitar aprovechar la oportunidad para preguntarle si vamos a tenerlo de regreso en Portugal o incluso entrenando a nuestra selección, ¿quién sabe?"

"Sí, voy a volver a Portugal, eso seguro. Aún no ha pasado, pero va a pasar. No porque sienta que estoy cerca del final, sino porque todavía me siento muy lejos de terminar", contestó Mourinho. Aunque, eso sí, aseguró que no va a ir para terminar allí su carrera: No quiero volver a Portugal para un retiro dorado o para los últimos años de mi carrera; quiero regresar en un gran momento de mi carrera, de mi salud, de mi fortaleza física y mental. Y voy a volver, seguro".

CORDONPRESS José Mourinho, en el banquillo del Fenerbahçe

"¿Hablamos de clubes o de la selección? Lo que sea. Si me tienen en ese proyecto, voy a dar lo mejor de mí", terminó diciendo.