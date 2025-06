El motivo por el que Obed Vargas, del Seattle Sounders es fan del Atlético: "Siempre es el menos favorito, y coincide con mi historia"

La web del Seattle Sounders, equipo de la MLS participante en el primer Mundial de Clubes, publica una historia muy particular que tiene como protagonista a uno de sus jugadores, que se reconoce absoluto fan del Atlético de Madrid.

Obed Vargas siempre se sintió un perdedor. De pequeño, jugaba en un equipo en Alaska del que la gente decía: "Son una basura, les vamos a ganar. Y siempre tuve la mentalidad de no ser el favorito. Incluso cuando llegué a la Academia, mis compañeros decían: '¿Qué hace este de Alaska aquí?'", relata el centrocampista.

Lejos de venirse abajo, el estar jugando en un equipo al que todo el mundo hacía de menos, le motivó para demostrar que podía estar en un equipo campeón, y en ese camino, se enamoró de la filosofía del Atlético de Madrid.

"El Atlético de Madrid siempre es el equipo menos favorito. Y cuando vivía en Alaska, empecé a verlos, sobre todo en la final de la Champions League de 2014. Y creo que coincide con mi propia historia", confesó.

Ahora, Atlético de Madrid y Seattle Sounders se enfrentan en partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Vargas no oculta su emoción por enfrentarse a 'su' Atleti: "No sé qué once van a presentar, qué jugadores van a jugar, pero solo el hecho de jugar contra ellos y ver esa camiseta, el escudo y jugar contra ellos me dará una motivación extra para darlo todo".

Y a pesar de las diferencias existentes entre los dos clubes, Vargas cree que jugar en casa les da un extra que el Atlético de Madrid no tiene: "Creo que nuestra ventaja es que jugamos en casa, en Seattle, y en nuestro estadio. Creo que debemos aprovechar eso para motivarnos".