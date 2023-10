Montse Tomé, sobre la vuelta de Jenni Hermoso a la convocatoria: "Hablé con ella y la noté mejor"

Montse Tomé, selecionadora española, valoró en rueda de prensa el regreso de Jenni Hermoso a una convocatoria de España. "En la anterior convocatoria no la llamamos para protegerla, era lo mejor. Y cuando terminó nos pusimos en contacto con ella. Hemos hablado con ella y la notamos mejor. Hemos visto su rendimiento en los partido que ha jugado y tenemos ganas de verla para empezar a preparar los partidos contra Italia y Suiza", comentó sobre la futbolista del Pachuca.

La seleccionadora también se pronunció sobre las ausencias de Mapi León y Patri Guijarro, que abandonaron la concentración de la selección del mes de septiembre. "Nos trasladron su opinión, que respetamos, y a partir de ahí no hemos sabido nada más. En la RFEF se han hecho cambios y queremos pensar en fútbol lo antes posible", señaló.

Y añadió para zanjar el tema: "Les transmití por qué habían sido convocadas, en sus clubes son imporantes, las valoramos y seguimos, tampoco hay que seguir dando mucho bombo a esta situación".

??? Montse Tomé, en rueda de prensa, sobre el nombramiento de Jorge Vilda como nuevo seleccionador de Marruecos:



“No tengo nada que decir al respecto”. pic.twitter.com/efHUB2AFzd — Andrea Peláez Marzo (@Andrea_Pelaez_) October 18, 2023

"Los Juegos Olímpicos son un objetivo ilusionante y que nos motiva mucho, así que tenemos que llenarnos de energía. Las jugadoras tienen ganas de hablar de fútbol, de que pase esto y de que todo se solucione dónde se debe solucionar", aseguró Montse Tomé sobre los cambios demandados por las internacionales en los que la RFEF está "trabajando mucho".

La preparadora de la selección femenina absoluta también valoró las palabras de Aitana Bonmatí en 'Salvados' y cree que la jugadora fue "natural" y pidió "no crear diferencias entre chichos y chicas".

"Creo que no hay ningún debate.Tengo muy buenarealción con Luis de la Fuente y su staff, somos compañeros de profesión y los jugadores y jugadoras también", agregó. La entrenadora asturiana también se pronunció por las palabras de Rodri en El Partidazo de COPE sobre celebrar una renunión entre capitanes y capitanas y dijo: "Me parece interesante. Creo que nos podemos beneficiar unos de otros. Si siguiera adelante, me parecería una buenas postura".

Por último, Montse Tomé, más allá de lo extradeportivo, analizó a los dos próximas rivales. "Es una selección competitiva, que a nivel defensivo es bueno y en transición es capaz de salir rápido y cargar el área con muchas jugadoras. Será un partido competitivo e intenso, debemos dar el cien por cien", dijo sobre Italia.