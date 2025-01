Mirotic confiesa que "nunca me sentí español", aunque "siempre" estará agradecido a nuestro país

El jugador del Olimpia Milan de baloncesto, Nikola Mirotic, ha realizado una reflexión sobre sus sentimientos de pertenencia que no van a dejar indiferente a nadie.

En una entrevista con el medio especializado SKWEEK, el interior montenegrino confesó que "nunca me sentí español", a pesar de haber llegado a jugar con la selección absoluta de nuestro país y de haber levantado incluso algún título con la camiseta de España.

"Siempre me sentí ortodoxo, montenegrino y serbio. Incluso cuando jugaba para España", reconoció Mirotic en la citada entrevista.

A pesar de ello, el exjugador de Real Madrid y Barcelona, no ocultó que "España era mi segundo hogar porque realmente España era muy buena para mí y España me dio esa oportunidad" y por ello, "siempre le estaré agradecido".

CARRERA CON ESPAÑA

Nikola Mirotic hizo su debut con la camiseta de nuestro país en julio de 2010 cuando disputó el Eurobasket sub-20. En este torneo celebrado en Croacia, el combinado nacional español se hizo con la medalla de bronce.

Un año más tarde, en julio de 2011, Mirotic fue una parte importante de la victoria de España en el Europeo sub-20. El ala-pívot fue nombrado MVP del torneo con una media de 27 puntos y 10 rebotes por partido, convirtiéndose en el jugador con mayor número de puntos anotados en la historia de un Europeo sub-20.

Ya fue en septiembre de 2015 cuando Mirotic formó parte de la plantilla que se hizo con el oro en el Eurobasket de Francia. Aquel Eurobasket donde Pau Gasol dejó una exhibición para la historia en el olvidable encuentro ante la selección gala.

Por último, cabe recordar que Mirotic también se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.

JUGADORES NACIONALIZADOS

Mirotic siempre ha sido un tema de debate en nuestra selección por su condición de jugador nacionalizado. En los diferentes torneos, los equipos solo pueden ir con un jugador nacionalizado y en su momento siempre estaba el debate de si tenía que ir él o Serge Ibaka. En algunos torneos iba uno, y en otros iba el otro. En una entrevista en 2023 para el medio Basketnews, cuando Mirotic militaba en las filas del Barça, confesó que no tenía intención de volver a las filas de la selección cuando desveló que desde la Federación se le llamó antes de nacionalizar al base norteamericano Lorenzo Brown: "¿Volver? No lo creo porque hace muchos años que no juego con ellos, me he centrado mucho en darlo todo en el club en el que estoy. Luego en verano tengo muchas cosas personales, familia, mi negocios. Y estoy en una edad, sobre todo después de tener la lesión y todo, en la que no me veo regresando con la selección".

Ya en esa entrevista, Mirotic agradeció a la Federación lo que habían hecho por él en este tiempo: "Yo solo tengo agradecimientos por lo que han hecho por mí, por la oportunidad que tuve de jugar dos veces con la absoluta, un Europeo ganado y una medalla de bronce en los Juegos".

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).