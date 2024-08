Minguella desvela la oportunidad que dejó pasar el Barcelona con Julián Álvarez: "La locura total"

El Barcelona empieza LaLiga jugando en Mestalla contra el Valencia y lo hace con muchas caras nuevas. El conjunto azulgrana empieza una nueva etapa bajo la dirección de Hansi Flick tras la salida de Xavi Hernández como entrenador. Y en cuanto a jugadores se refiere, las novedades siguen siendo jóvenes futbolistas de la cantera debido a las numerosas bajas y la no inscripción de Dani Olmo.

El conjunto azulgrana finalmente pudo formalizar la inscripción en LaLiga de Íñigo Martínez durante este viernes. Y el técnico alemán no ha dudado en darle la titularidad ante la larga ausencia por lesión de Ronald Araujo. Para ello, el Barcelona se acogió al artículo 77 de la Normativa del Control Económico.

Esta establece que "un club podría, si se le lesiona un jugador, inscribir a otro, por una parte, de su coste (financiero), incluso en casos aun cuando no tuviera saldo" para ello y se debe a la baja de larga duración del uruguayo Ronald Araujo.

El defensa fue intervenido a finales de julio de una lesión en el tendón del isquiotibial del muslo derecho, que se produjo durante la pasada Copa América, y el periodo de baja se determinó en torno a los cuatro meses.

Así que como la lesión de larga duración -al menos cuatro meses- ha sido certificada por la comisión médica de la Liga y la normativa permite al Barcelona disponer de hasta el 80% del coste del jugador lesionado, sin tener en cuenta la amortización de sus derechos federativos.

También durante este viernes el conjunto azulgrana formalizó las inscripciones de Pau Víctor y Álex Valle. Por lo que tanto el máximo goleador de la pretemporada del Barcelona como el lateral podrán jugar algún minuto contra el Valencia.

Pero el lado negativo es la no inscripción de Dani Olmo. El futbolista español ha completado seis entrenamientos junto a sus compañeros, pero la directiva del Barcelona debe seguir con la ingeniería financiera para poder contar con el mediapunta.

Y antes del debut liguero del Barcelona, José María Minguella se mostró muy crítico con la planificación deportiva de los azulgranas para esta temporada. Y, además, el comentarista de Tiempo de Juego desveló que el equipo de la Ciudad Condal tuvo la oportunidad de fichar a Julián Álvarez por 20 millones de euros, pero que finalmente se decantaron por Ferran Torres. "Conservo el mensaje que mandé a la comisión deportiva", explicó.

Y agregó: "Pregunté por el fichaje de Ferran y me dijeron que el traspaso se pagaba en cinco años. Y les respondí que lo que necesitaba el club era fichar un delantero si se iba Luis Suárez".

Minguella, además, resaltó que el Manchester City se adelantó para fichar al delantero argentino. "Al final Julián Álvarez fichó por el Manchester City y ahora ha llegado al Atlético de Madrid. En el Barcelona está Ferran y no juega...", comentó.

"Es la locura total, el Barcelona actual. Es increíble", sentenció.

Helena Condis se sumó al debate y apuntó que Robert Lewandowski cobrará en la presente temporada 32 millones de euros brutos. A lo que Paco González reaccionó diciendo: "Si sale algo bien es un milagro. Y no me extraña que los aficionados del Barcelona se ilusione con los jugadores jóvenes. No hay más".

"Es loco hacer un contrato así a Lewandowski", finalizó Minguella.

