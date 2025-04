De Miñaur: "Me fui a Mercadona para comprar la cena y no quedaba ni pan"

El australiano Alex de Miñaur, séptimo del ránking ATP, desveló que durante el apagón que sufrió España pasó las horas "dando un paseo por el parque, jugando a las cartas y comprando algo para cenar en Mercadona, dónde no quedaba ni pan para cenar", y aseguró que lo que más le gustó de la situación fue la "desconexión de internet".

La península ibérica sufrió un apagón eléctrico durante gran parte del lunes que hizo que toda la población se quedara sin luz y, por tanto, tampoco se pudiese disputar la jornada del Masters 1.000 de tenis.

"Mucho no se puede hacer porque prácticamente toda tu vida está con tecnología. No tuve cobertura de móvil durante todo el día y, por tanto, dí paseos con el equipo, jugué a las cartas y me fui al único Mercadona que había abierto para comprar algo para cenar pero no quedaba ni pan", dijo el tenista australiano.

"A mí si hay algo que me gustó o me encantó de ayer es poder estar desconectado de internet, salir afuera y ver a la población de Madrid volviendo estar con los amigos, disfrutar del tiempo y vivir el momento porque últimamente estamos enganchados a la tecnología. Fue un día duro pero todos los españoles se lo tomaron muy bien", comentó.

DMITROV

El búlgaro Grigor Dimitrov tuvo que completar este martes su partido ante el británico Jacob Fearnley que se quedó a falta de un juego y no pudo terminarse por el apagón eléctrico sufrido en España, aunque en menor medida por los jugadores que disputan el Masters 1000 de Madrid.

"No tuvimos electricidad hasta bastante tarde pero al final no fue de gran importancia para mí. Aunque me dormí, tenía la cabeza en el partido que no se pudo acabar. Eso fue para mí la parte más difícil", aseveró.

EFE Grigor Dimitrov

En cuanto a la situación vivida, Dimitrov subrayó que "podía haber pasado en cualquier lugar" y puso el acento en que "hubo gente que se quedó colgado diez horas, limpiando ventanas por fuera", lo que calificó de "locura".

"Nosotros estamos de alguna forma en un lugar seguro y nos cuidaron de la mejor manera posible", subrayó el tenista búlgaro.

"Fue difícil volver a los hoteles y todo eso, pero a todos nos pasaron cosas sin excepción. Cuando pasan cosas así te das cuenta del panorama general. ¿Qué pasa en los hospitales y demás? Igual que en los aeropuertos, o en cosas relacionadas con esto. Así que visto así, está bien", resumió.