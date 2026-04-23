Milwaukee llega a un acuerdo con Taylor Jenkins para suplir a Doc Rivers

Los Milwaukee Bucks cerraron un acuerdo con Taylor Jenkins para entregarle el banquillo de la franquicia tras la salida de Doc Rivers, según adelantó este jueves la cadena ESPN.

Jenkins, que ya trabajó como entrenador asistente en los Bucks hace ocho años, tuvo su última experiencia en el banquillo con los Memphis Grizzlies, a los que llevó tres veces a la postemporada de la NBA en seis campañas.

Si, como se espera, se formaliza el acuerdo, Jenkins tomará el mando de unos Bucks que vivieron una temporada muy complicada que acabaron con un balance de 32-50.

Reemplazará a Rivers, que dejó el banquillo del equipo tras una gestión de dos años y medio.

Rivers, de 64 años, ha dirigido a los Bucks con un balance de 97-103, con dos eliminaciones en primera ronda de 'playoff' y quedando esta última campaña fuera de la fase final. Con Rivers, los Bucks conquistaron la NBA Cup en 2024.