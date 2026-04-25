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GP España | Sprint motogp

Márquez gana bajo la lluvia en Jerez pese a caerse

El español se llevó una accidentada prueba sprint bajo el agua y conquistó su segundo triunfo de la temporada. Bagnaia y Morbidelli completaron el podio.

El español se fue al suelo a falta de 5 vueltas, pero pudo volver a subirse a la moto y ganar.

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El español se fue al suelo a falta de 5 vueltas, pero pudo volver a subirse a la moto y ganar.

Alex Salguero

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Caos en Jerez en una carrera marcada por la lluvia. Marc Márquez fue el mejor y el más afortunado y conquistó una gran victoria por delante de los italianos Bagnaia y Morbidelli. Fue una carrera de supervivencia, con muchos incidentes y caídas, incluida una de Márquez justo antes de empezar a llover.

Márquez se hizo con el triunfo después de haber perdido el liderato de la prueba a manos de su hermano Álex (Ducati) y de caerse a falta de cinco vueltas, cuando era segundo, por una pertinaz lluvia. Su rápida determinación para entrar el primero en boxes para cambiar a la moto calzada para agua le propició la posibilidad de volver a la pista en tercer lugar y de hacerse poco después con el primer puesto para certificar el triunfo.

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