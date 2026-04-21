Militao se retira lesionado antes del descanso pero no parece grave

MADRID, 21/04/2026.- El defensa del Real Madrid Éder Militão (c) sale del campo durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Real Madrid y Deportivo Alavés disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

El defensa del Real Madrid Eder Militao se retiró lesionado del encuentro ante el Alavés, en el minuto 45 de la primera parte, tras intentar rematar un balón que se estrelló en el larguero. Miguel Ángel Díaz ha informado al descanso del partido que parece que no es grave: "Militao se retiró por sufrir calambres en la parte posterior del cuádriceps del muslo izquierdo".

El zaguero sudamericano, que ha estado gran parte de la temporada lesionado y que volvió a los terrenos de juego semanas atrás, notó algo en su rodilla derecha y pidió el cambio.

Se marchó del césped acompañado por los médicos del equipo y el alemán Antonio Rudiger salió en su lugar.