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Militao se retira lesionado antes del descanso pero no parece grave
El central del Real Madrid se marchó lesionado después de un disparo al larguero pero podría ser solo unos calambres.
Antonio Pérez del Castillo
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El defensa del Real Madrid Eder Militao se retiró lesionado del encuentro ante el Alavés, en el minuto 45 de la primera parte, tras intentar rematar un balón que se estrelló en el larguero. Miguel Ángel Díaz ha informado al descanso del partido que parece que no es grave: "Militao se retiró por sufrir calambres en la parte posterior del cuádriceps del muslo izquierdo".
El zaguero sudamericano, que ha estado gran parte de la temporada lesionado y que volvió a los terrenos de juego semanas atrás, notó algo en su rodilla derecha y pidió el cambio.
Se marchó del césped acompañado por los médicos del equipo y el alemán Antonio Rudiger salió en su lugar.
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