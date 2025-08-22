Mikel Landa, salvado "justo a tiempo" de correr La Vuelta "en chanclas"

El ciclista danés Jonas Vingegaard parte como gran favorito para hacerse con La Vuelta 2025, que se disputa del 23 de agosto al 14 de septiembre a lo largo de 21 etapas y más de 3.150 kilómetros de recorrido, teniendo como principales rivales al portugués Joao Almeida y el español Juan Ayuso, ambos del UAE Team Emirates XRG, en una edición que arranca por primera vez en territorio italiano y que pasará por Francia y Andorra antes de llegar a España.

Las grandes ausencias del esloveno Tadej Pogacar, vigente campeón del Tour de Francia y referente del ciclismo actual; de su compatriota Primoz Roglic, vigente campeón de la ronda española y el hombre que más veces ha ganado la carrera junto a Roberto Heras (4); y del belga Remco Evenepoel han disparado el favoritismo de Jonas Vingegaard. En el siguiente audio podrás escuchar la previa de la ronda española en un especial COPEdaleando.

la odisea de mikel landa

Uno de los ciclistas españoles presentes en esta Vuelta a España será el vitoriano Mikel Landa que además ha sido noticia este viernes por un incidente que le ha podido ahogar el comienzo de la prueba española.

A primera hora de la tarde de este viernes, Landa desvelaba que se le había perdido la maleta en su viaje a Turín: "Ciao Vueling. Mañana arranca La Vuelta y mi maleta sigue en paradero desconocido".

En ese primer mensaje, bromeaba sobre la quinta etapa en territorio catalán: "¿La recojo yo en Barcelona antes de la etapa 5 o me llegará a tiempo?😉".

Horas después, y como mostró el propio Landa, la maleta llegó a tiempo para la disputa de La Vuelta: "Gracias a todos los Landistas 🐗!!! Lo hemos conseguido… también a ti Vueling 🙏. Justo a tiempo, porque pedalear la Vuelta en chanclas habría sido histórico… pero no recomendable!!!"

Un Landa que sobre su objetivo en La Vuelta señalaba lo siguiente: "Mi carrera ha estado centrada en disputar la clasificación general en las grandes vueltas y ahora lo que me pide el cuerpo es ir a por etapas. Creo que tengo opciones de hacerlo".