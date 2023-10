Un miembro de Tiempo de Juego cuenta su desagradable experiencia con las chinches

París vive un problema con las chinches. A diez meses del inicio de los Juegos Olímpicos hay preocupación en la capital gala por la presencia de estos pequeños insectos que chupan la sangre mediante unas dolorosas picaduras y que se han dejado ver en hostales, hoteles, transporte público, cines y hasta en el Parlamento de la ciudad causando una ola de miedo. Y es que se trata de uno de los lugares que más turistas visitan en el mundo y temen que el turismo pueda caer en los próximos meses por culpa de un problema que ya trabajan en solucionar. Los vídeos que han corrido por las redes sociales y en los que se las puede ver a plena luz del día y lugares colmados de ellas han hecho que el tema de las chinches vuelva a estar de moda.





¿Qué sabemos de estos pequeños 'bichitos'?

Las chinches son insectos del tamaño de una lenteja que pueden llevarse de un lugar a otro escondidas en los pliegues de la ropa o las maletas. En España ya se están haciendo presentes y hay temor a una posible plaga. En Tiempo de Juego hemos hablado con Carlos Pradera, experto en control de plagas de la empresa Anticimex, que nos ha contado que "las chinches siempre han estado con nosotros, llevan millones de años y hay tres especies especializadas en chuparnos la sangre".

A partir de los años 40-50 con la llegada de los nuevos insecticidas se redujo en nuestro país un problema que con la globalización y el libre transporte de personas se ha vuelto a reabrir. Y es que las chinches que estaban muy controladas y limitadas a algun barrio pobre o los barracones de la mili se han reproducido tras llegar de nuevo a España escondidas en los viajeros que hacían parada en la Península Ibérica. Su picadura suele dejar en la piel unos pequeños granitos.





¿Cómo erradicarlas?

Para acabar con ellas se suele recurrir a una empresa especializada. El tratamiento está entre los 400 y 500 euros y se realiza en un solo día sin tener que dejar la casa como ocurría en el pasado cuando se utilizaban insecticidas para eliminarlas. La temporada de chinches suele empezar antes de la llegada del verano y en su presencia influye más la movilidad de las personas más que el tratamiento.

Si te has traido una o dos chinches después de un viaje en cuestión de unas semanas, estás completarán su ciclo y criarán generando un problema. Si hay dudas de si se han podido colar estos pequeños polizones es recomendable al llegar a casa revisar la ropa que se trae puesta y la maleta.

Si se encuentran pequeñas manchas marrones en las sabanas o pieles parecidas a las lentejas en ellas, lo mejor es cambiarse de habitación. Se guían por los olores para detectar a la gente y se esconden en la cama o en el cabecero cerca de dónde se duerme. Salen por la noche pican y vuelven a sus refugios.

El desagradable incidente de un miembro de Tiempo de Juego

"No sabes lo que pican, yo llegue a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación antes de tomar la decisión de que vinieran a casa a acabar con ellas", ha confesado uno de los integrantes del equipo de Tiempo de Juego que sufrió en su casa el problema de las chinches hace algunos años. Según ha desvelado estas aparecieron tras un viaje a Mallorca y llegaron a provocar una plaga en su domicilio. "Me tuve que ir dos días a casa de una amiga hasta que vinieron. No sé si estuve medio mes así", ha finalizado.

Audio