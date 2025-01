Los Miami Dolphins serán locales en el partido de la NFL del Bernabéu: ¿Quiénes son sus posibles rivales?

La NFL, la Liga profesional de fútbol americano, anunció este viernes en Madrid que los Miami Dolphins serán el 'equipo designado' (local) en el partido de ese campeonato que se disputará este año en el estadio Santiago Bernabéu de la capital de España.

La fecha del encuentro y el rival de los Dolphins se darán a conocer más adelante -posiblemente en abril o mayo-, una vez se haya confeccionado el calendario de la próxima temporada. La actual concluirá con la 'SuperBowl', la gran final, que tendrá lugar en Nueva Orleans el próximo 9 de febrero.

El anuncio de uno de los dos equipos de la liga profesional de fútbol americano que se enfrentarán -por primera vez en España- en el Bernabéu tuvo lugar este viernes en el citado estadio madrileño, en un acto al que asistieron, entre otros, Brett Gosper, Director de la NFL en Europa y Asia-Pacífico; Pri Shumate, vicepresidenta de los Miami Dolphins; y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Los equipos de la NFL disputan 17 partidos durante las 18 semanas que dura la temporada regular. Como los Dolphins jugarán de local en el Bernabéu solo pueden enfrentarse a uno de los equipos a los que les tocaba visitar el Hard Rock Stadium esta campaña. Así pues su rival será uno de estos nueve equipos: New England Patriots, New York Jets, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Los Ángeles Chargers, Buffalo Bills y Washington Commanders.

Sería muy extraño que la NFL sacara fuera de los Estados Unidos un duelo divisional por lo que Jets, Patriots y Bills se caerían de la ecuación. Lo suyo sería aprovechar uno de los parones de selecciones (6-7 de septiembre, 11-12 de octubre y 15-16 de noviembre) para poder tener el tiempo necesario para organizar todo. Lo que si esta claro es que Tua Tagovailoa, Tyreek Hill y sus Dolphins estarán sobre el césped.