El Metropolitano se queda con todos los conciertos que iban a hacer de oro al Real Madrid

Ed Sheeran, Natos y Waor, Imagine Dragon, AC/DC, Lola Índigo o Aitana son algunos de los grandes conciertos que acogerá el Estadio Riyadh Air Metropolitano en la temporada de mayo a julio en Madrid mientras que el Santiago Bernabéu espera resolver los problemas de ruidos que han denunciado los vecinos.

Será el cantante británico Ed Sheeran, conocido por las canciones 'Shape of You' y 'Sing', el primero en actuar en el recinto del Atlético de Madrid los días 30 y 31 de mayo. Le seguirán Natos y Waor, el 7 de junio; Dellafuente el 20 y 21 de junio; Imagine Dragons el 28 de junio; Iron Maiden el 5 de julio; AC/DC el 12 de julio; y Stray Kids el 22 de julio.

A ellos se unirán Lola Índigo (14 de junio) y Aitana (30 y 31 de julio), que en un principio iban a actuar en el Santiago Bernabéu. Fue en septiembre de 2024 cuando el Real Madrid tuvo que anunciar la reprogramación "de manera provisional" de su agenda de eventos y conciertos del estadio hasta mejorar "las condiciones precisas en la producción y emisión de sonido" que permitan eventos musicales sin afectar al vecindario.

Las que fueron compañeras en Operación Triunfo 2017 iban a celebrar sus eventos el 28 y 29 de diciembre de 2024 y el 22 de marzo de 2025, respectivamente. En un primer momento, ambas artistas decidieron esperar hasta junio de este año para celebrar sus eventos. Sin embargo, a principios del mes de marzo Lola Índigo anunció el cambio de su concierto al Riyadh Air Metropolitano, pero manteniendo la misma fecha. A través de sus redes sociales, la artista andaluza reconoció que "fueron meses muy duros y de mucha incertidumbre" e indicó que "su prioridad era asegurar" este evento para sus fans.

Aitana ha sido la última en unirse. "Desde el club queremos agradecer a la cantante y a todo su equipo su profesionalidad y la ilusión con la que han trabajado durante estos meses. Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración", trasladó el Real Madrid en un comunicado oficial.

La artista catalana confirmó minutos después que sus conciertos se celebrarán finalmente el 30 y 31 de julio en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. "Sé que va a ser muy complicado volver a llenar dos estadios. Os juro que no os voy a decepcionar. No va a haber ningún tipo de decepción porque lo voy a dar absolutamente todo", señaló en un vídeo.

Cordon Press Dani Martin actúa durante el concierto por el 30 aniversario de Cadena 100 en el Metropolitano.

Hace una semana, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, remarcó que "el Bernabéu es necesario para la ciudad de Madrid porque permite atraer artistas y eventos que de otra forma no vendrían a esta ciudad". "Taylor Swift no hubiera venido si no es en el Bernabéu. Los Dolphins no vendrían a jugar la NFL en noviembre si no es porque tenemos el Bernabéu. Karol G no hubiera venido", enumeró.