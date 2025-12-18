El mensaje de Endrick en redes sociales que apunta a despedida del Real Madrid

El brasileño Endrick pudo haber jugado este miércoles en Talavera de la Reina su último partido con la camiseta del Real Madrid, al menos por el momento. El delantero no podrá jugar el sábado ante el Sevilla, al estar sancionado por su expulsión en el duelo liguero contra el Celta, por lo que ya está de vacaciones y pendiente de su salida, que parece cerrada, a modo de préstamo al Olympique de Lyon.

En Talavera fue titular, jugó 78 minutos y dejó muy buenas sensaciones. Hasta la fecha solo había disputado 22 minutos repartidos en un partido de Liga (Valencia) y otro de Champions League (Manchester City). Conocedor de que igual no vuelve a vestir de blanco hasta dentro de unos meses. Dejó un mensaje en redes sociales que sabe a despedida: "Gracias por todo, Dios", escribió acompañando a varias fotografías del partido junto a sus compañeros.

Su cesión al Olympique de Lyon hasta el mes de junio está cerrada, pero aún no se ha hecho oficial. Endrick quiere disponer de más minutos y convencer a Ancelotti para que le convoque de cara al Mundial del próximo verano. Uno de los motivos que le han llevado a solicitar esta cesión es la poca confianza de Xabi Alonso. Ya estuvo cerca de irse a préstamo en el último mercado estival, pero una desafortunada lesión impidió su salida a la Real Sociedad.