Mendilibar, en el ojo del huracán sevillista: "Corre peligro"

La situación deportiva del Sevilla a comienzo de temporada pintaba inmejorable para el conjunto hispalense. Tras encontrar un entrenador como Mendilibar, que resolvió de forma sobresaliente la desastrosa temporada que enfrentó el equipo andaluz y con la incorporación de un jugador como Sergio Ramos, parecía que la estabilidad volvía al Sevilla.

Pero nada más lejos de la realidad. El comienzo de esta nueva temporada para el equipo sevillano está siendo tremendamente complicado. Los de Mendilibar han conseguido únicamente dos victorias, además de dos empates y cuatro derrotas. Estos resultados le colocan en la decimotercera posición en la clasificación doméstica. En competición europea los resultados no han ido mucho mejor. Hasta el momento se ha enfrentado a los dos rivales más asequibles del grupo (Lens y PSV) y ha empatado los dos partidos. El Arsenal será su próximo rival en la máxima competición europea y ha comenzado a surgir una pregunta en la ciudad andaluza. ¿Merece Mendilibar aguantar más en el banquillo del Sevilla? Es muy importante recordar que el equipo está jugando la Champions porque tras la llegada en invierno del entrenador vasco, el Sevilla ganó la Europa League y se clasificó directamente.

La situación actual del Sevilla está generando muchas dudas sobre la figura del entrenador. Sin ir más lejos, el partido de ayer que enfrentó al equipo andaluz y al Rayo Vallecano llevó al límite a un sector de la afición y a alguno de los jugadores. Un gol del marroquí Youssef En-Nesyri en el minuto 96, la última jugada del partido, valió para que el Sevilla salvara un punto (2-2) y que el Rayo Vallecano se quedara con la miel en los labios de la victoria tras un partido en el que tuvo una gran efectividad y buenas maneras en la primera parte, en la que llegaron sus tantos.

FERNANDO SUSTITUIDO EN EL MINUTO 37'



Fernando Reges fue sustituido por el croata Iván Rakitic antes de finalizar el primer tiempo. El mediocentro brasileño mostró su disconformidad, negando con la cabeza y con las manos, negándose a saludar a su entrenador y bajando a los vestuarios antes de tiempo mientras su equipo perdía 2-0. Mendilibar entendió el enfado de "un jugador veterano" como Fernando, pero aclaró que su sustitución no era por culpar al jugador:

"Sé que cuando cambias antes del descanso el jugador sustituido está dolido. No cambio al peor de mi equipo, podría haber cambiado a tres, cuatro, cinco... necesitábamos un cambio y ha sido él. He hablado con Fernando, estaba dolido y es normal, igual es la primera vez que le pasa esto en su carrera. Pero teníamos que hacer algo, no podíamos seguir jugando igual”, argumentó.

Otro jugador que se vio afectado por los cambios de ayer fue el lateral izquierdo Marcos Acuña. El argentino fue sustituido por Pedrosa al comienzo de la segunda mitad. La realidad refleja que los cambios funcionaron. Tas el desastre de los primeros 45 minutos, el Sevilla salió con otra cara en el segundo tiempo. El asedio al Rayo fue total y consiguieron empatar el partido en la última jugada del encuentro, mereciendo incluso la victoria en el Sánchez Pizjuán por cantidad de ocasiones.