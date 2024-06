El mejor Sergio García irrumpe en el arranque del US Open

El golfista español Sergio García firmó un prometedor inicio de US Open en el recorrido de Pinehurst Resort & CC, en Carolina del Norte, donde firmó un golpe bajo par entre los mejores del jueves, mientras que el también español David Puig se complicó su opción de pasar el corte y ganarse un billete a los Juegos Olímpicos.

Sergio, que fue el último en entrar al tercer 'grande' del año como uno de los reservas, se lució en la primera jornada del que es su 25º US Open consecutivo. Una ronda bajo par siempre meritoria en la dureza del Abierto de Estados Unidos, esta vez en un Pinehurst que no regaló nada y donde ya fue tercero en 2005.

El castellonense firmó 69 golpes en un inicio libre de 'bogeys' que no hacía desde que en 2017 ganó el Masters de Augusta. El de Borriol, miembro del LIV Golf, cimentó su -1 desde el 'tee' de salida, encontrando casi un 100% de calles y de banderas, aunque el 'birdie' sólo cayó en el hoyo 5. El español se garantizó un buen estreno, a cuatro golpes del líder en sesión matinal, el estadounidense Patrick Cantlay.

Sergio se confirmó como la gran baza española después de queJon Rahm anunciara el martes su baja debido a una infección en el pie izquierdo. La 'Armada' en Pinehurst cuenta con un Eugenio López-Chacarra que debutó en un 'major' con un +5 y un David Puig que terminó el jueves en +6, cuando se está jugando un billete a París 2024. El catalán necesita pasar el corte o será Jorge Campillo quien complete el equipo olímpico español.

Al término de la jornada, nadie movió a Cantlay de lo más alto, pero sí fue alcanzado por Rory MclIroy en ese -5. El norirlandés imitó a Sergio García con esa primera ronda libre de 'bogeys' que, en su caso, fue sinónimo de título siempre, como en el US Open de 2011, el PGA de 2012 y el British de 2014.

