Jon Rahm renuncia finalmente a jugar el US Open: "Lo mejor para mi salud es retirarme del torneo"

Jon Rahm causa baja definitiva en el US Open que comienza este próximo 13 de junio.

En la rueda de prensa previa al torneo en el que el golfista vasco tenía previsto participar, aseguró que mantenía bajo control una infección en el pie, pese a sentir dolor: "Es una preocupación. Está mejorando, está mejorando, pero sin duda sigo con dolor. Estamos intentando entender qué pasó porque creo que lo más posible es un problema en la piel, si tuviera que enseñártelo, está en la parte baja entre mi meñique y el dedo siguiente".

Se trata de una infección en un pie que le obligó a retirarse la semana pasada del LIV Houston.

Pese a sentirse con ganas de participar y poder realizar un buen papel en un 'grande' en este 2024, Rahm comunicó su decisión definitiva a través de sus redes sociales en la noche del martes, a tan solo dos días del comienzo del torneo.

After consulting with numerous doctors and my team, I have decided it is best for my long term health, to withdraw from this weeks US Open Championship. To say I’m disappointed is a massive understatement! I wish all my peers the best of luck and want to thank all of the USGA…