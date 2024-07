McGregor podría ganar una millonada si España gana a Inglaterra por 3-1 en la final de la Eurocopa

La final de la Eurocopa entre España e Inglaterra va más del fútbol y de las fronteras de ambos países. El encuentro se disputará este domingo a las 21:00h y se podrá seguir en Tiempo de Juego, con toda la previa de la final, desde las 15:00h con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.

El diario nacionalista escocés 'The National' clama por la victoria de España a escasas horas de la final contra Inglaterra de este domingo.

La expectación por esta final ha llegado incluso a otros deportes como la UFC, y más concretamente a una de sus estrellas, el luchador irlandés Conor McGregor.

Tal y como ha confirmado el propio McGregor en redes sociales, su favorito para la final es el combinado español entrenador por Luis de la Fuente, por delante de sus vecinos británicos. McGregor incluso va más allá y ha asegurado que él cree que España ganará el partido por 3-1. Solo le ha faltado decir los goleadores del partido.

Este domingo es además el cumpleaños de McGregor y lo puede celebrar por todo lo alto porque si España gana su cuarta estrella por 3-1, se embolsará casi 4 millones de euros como indica su mensaje publicado en la red social 'X'.

"3,7 millones, todo listo mañana para mi cumpleaños! ¡LOS RICOS SE HACEN MÁS RICOS1!, escribó el irlandés a través de su cuenta oficial.

Un amor de McGregor por nuestra selección que no es nuevo porque al comienzo de la Eurocopa ya hizo público que su favorito era la selección española.

A pesar de ser vecino de Inglaterra, McGregor apoya al rival en la final. No son los únicos vecinos de los ingleses que se manifiestan en contra del combinado de Gareth Southgate.

El diario nacionalista escocés 'The National' clama por la victoria de España a escasas horas de la final contra Inglaterra de este domingo. En ella se puede observar a Rodri, jugador de la selección española, pateando a una persona con forma de balón y con la bandera de Inglaterra dibujada en su cuerpo en una playa.

Además, la imagen va acompañada del siguiente texto: "Todos los años llenan vuestras playas, se beben toda vuestra cerveza. La lían en vuestros sitios y desayunan frituras en vez de vuestra maravillosa comida. Se jubilan en vuestras ciudades y se cepillan vuestros servicios públicos. Nuestro mensaje para España, salvadnos de la victoria inglesa. Ni siquiera se molestan en aprender el idioma”. Estas líneas se cierran con la frase destacada que dice "La hora de la venganza".

Today's front page ???



Our message to Spain ahead of Euro 2024 final ???? pic.twitter.com/CvDi2kAytB