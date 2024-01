Mbappé: "Merezco el dinero que gano, no se lo robé a nadie"

Kylian Mbappé ha protagonizado el reportaje 'Envoyé Spécial', que se emitirá este jueves por la noche en France 2, en el que la estrella del PSG y su madre se sinceran, aunque no sobre todos los temas que rodean al francés. En concreto, no ha respondido a su renovación o salida del conjunto parisino una vez que termina su contrato en junio de este año.

El día a día de Mbappé es una de las cosas que no se conocían y el delantero ha explicado un poco lo que le gusta hacer. "Ir a comer tranquilamente a una brasserie, salir, salir con amigos, fiesta de incógnito, que nadie te vea... A la mañana siguiente, un buen brunch al sol en una terraza, admirar las cosas. Cosas simples de la vida", afirmó.

La renovación o salida del club francés no lo aclaró pero si que habló sobre el dinero que gana. "A los 12 años también pensaba que en el fútbol había demasiado dinero. Merezco el dinero que gano. No se lo robé a nadie. El mundo funciona así", sostuvo. Mbappé no fue el único en hablar sobre este tema, sino que su madre, Fayza Lamari dejó clara su posición sobre la última renovación que hizo la estrella del PSG. "No hay culpa ni vergüenza. Si hubiésemos podido aceptar 10.000 millones, lo habríamos hecho porque es el sistema el que quiere eso", aseguró.