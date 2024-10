Mbappé desmiente una presunta violación en el hotel donde se hospedó durante su escapada a Estocolmo: "Fake news"

Kylian Mbappe no acudirá con Francia en el próximo parón internacional. 900/Cordon Press

A primera hora de la tarde, el medio francés RMC ha publicado una información citando a la prensa sueca y en la que la policía de Estocolmo habría abierto una investigación tras la denuncia de una mujer sobre una presunta violación que supuestamente tuvo lugar en el hotel donde Kylian Mbappé y sus familiares pasaron dos días la semana pasada, y que tanto revuelo despertó

De momento no hay pruebas que vinculen la presencia del delantero del Real Madrid y sus amigos con la denuncia presentada por esta joven y que denuncia esta violación sufrida el jueves en el centro de la capital sueca.

Tras ocuparse del caso desde el sábado, después de que el denunciante consultara a un médico, la policía acudió este lunes al hotel en el marco de sus investigaciones, según informó el medio Aftonbladet . El fiscal encargado de la investigación no quiso hacer más comentarios por el momento, según recoge RMC.

RESPUESTA DE MBAPPÉ

El propio jugador del Real Madrid ha salido al paso de estas informaciones, las cuales ha desmentido con un rotundo "Fake News" a través de la red social 'X' - antigua Twitter -

VIAJE DE LA DISCORDIA

Este viaje que realizó Mbappé a finales de la semana pasada a Estocolmo está dando mucho que hablar, sobre todo en Francia.

El jugador no fue llamado por el seleccionador Didier Deschamps para esta ventana de la Liga de Naciones, a pesar de que ya había jugado con el Real Madrid después de recuperarse de la lesión que se produjo en el encuentro ante el Alavés.

En Francia ya no gustó su ausencia por ello de jugar con el Real Madrid y no con la selección, y el malestar fue a mayores cuando se le vio por las calles de Estocolmo a la vez que jugaba la selección francesa ante Israel.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, insistió este domingo en que Kylian Mbappé "hace lo que quiere" en su vida privada, en un nuevo capítulo del culebrón en el que se ha convertido la ausencia del delantero del Real Madrid en el equipo nacional.

"Desde un punto de vista privado él hace lo que quiere", afirmó Deschamps, evidentemente molesto porque la baja de su capitán y estrella esté dominando este ciclo de selecciones, mucho más allá que el juego o el estado de los jugadores convocados.

Cordon Press Mbappé viajó hasta Suecia, donde cenó y salió de fiesta

"No se trata de defenderle por defenderle. El problema es que su vida privada no es privada. Ese no es vuestro caso y os va muy bien así", replicó con ironía a los periodistas.