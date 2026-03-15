Max Verstappen vuelve a la carga contra la nueva normativa de la Fórmula 1: "Se van a cargar este deporte, les va a acabar mordiendo el culo"

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a criticar hoy, con más dureza si cabe, la coyuntura en la Fórmula 1 derivada de la nueva normativa para la temporada 2026: "Van a cargarse el deporte. Les va a acabar mordiendo el culo".

CÓMO JUGAR AL MARIO KART

"Es terrible. Si a alguien le gusta, es que no tiene ni idea de carreras. No hay nada de diversión, es como jugar a 'Mario Kart'. Esto no son carreras", aseveró el cuatro veces campeón mundial en declaraciones a medios tras el Gran Premio de China, en el que se vio obligado a abandonar por un problema de refrigeración en los sistemas de recuperación de energía (ERS).

"Pasas (a otros pilotos), luego te quedas sin batería, y en la siguiente recta te pasan ellos de nuevo. Es un chiste", denunció el piloto en referencia al mayor peso de la parte eléctrica frente al motor de combustión para esta temporada, repartido al 50 %.

Esto ha elevado el número de adelantamientos -prácticamente el triple que en 2025 en el Gran Premio de Australia-, aunque los críticos lo achacan precisamente a un constante intercambio de posiciones a medida que los pilotos van agotando y recargando su batería.

Verstappen aseguró que, hoy por hoy, solo los Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli -ganador hoy en Shanghái- y del británico George Russell -vencedor en Melbourne y en el esprint en China- están en condiciones de ganar: "Están kilómetros por delante. Tan solo Ferrari tiene una buena salida, se ponen por delante, y luego todo se resuelve en cosa de unas pocas vueltas".

"Esto no tiene nada que ver con el automovilismo. Y diría lo mismo si fuese yo el que ganase las carreras, porque me preocupa el producto. No es que esté enfadado por estar donde estoy", prosiguió el neerlandés.

Preguntado por las posibilidades de rescatar el reglamento con un cambio a motores V8, Verstappen apuntó: "No veo que vaya a pasar el año que viene. Me duele". Y reiteró que la actual normativa viene "defectuosa de base".

"Ojalá que nos la podamos quitar de encima lo antes posible. (...) Hay un creciente segmento de la audiencia que no entiende el automovilismo. Y los poseedores de los derechos piensan 'bueno, mientras lo vean, vale'. Espero que no piensen así porque acabarán cargándose el deporte. Les va a acabar mordiendo el culo", dijo.

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2026, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró este sábado y se saldó con victoria para George Russell (Mercedes), que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

dominio de mercedes y parón por la guerra

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, donde el vencedor fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.