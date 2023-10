Mateu Lahoz mira hacia la RFEF: "Si todos los estamentos se unen y nos piden ayuda, ayudaremos"

Esta semana, el diario Marca abría con una portada informando sobre Mateu Lahoz, con un titular rotundo: "Mateu Lahoz, opción de consenso. Juez de Paz" y explicaba que "el colegiado recién retirado gana enteros para suceder a Luis Rubiales. Los poderes fácticos del fútbol lo ven con buenos ojos".

Aprovechando su condición de comentarista de Tiempo de Juego, Paco González le preguntó por dicha información. Mateu negó haber recibido llamadas por parte de nadie de la Federación Española de Fútbol para convencerle de que se presente a las elecciones para la presidencia: "Nadie ha hablado conmigo. Saco de positivo que se han roto los protocolos para decirnos que tenemos a la vuelta de la esquina un Mundial que albergar en 2030, es una pasada para el país. Esto es la leche, la repera. Ojalá todos los estamentos e insituticiones se unan entre ellos. Yo ahora formo parte de vuestro equipo", le explicó al director de Tiempo de Juego, "y nos tendrán siempre para ayudar en todo lo que podamos".

En caso de que el fútbol español muestre su voluntad de crear consenso, Mateu tampoco fue del todo contundente pero su postura queda clara: "Yo soy un soñador, pero si existe ese consenso sería la leche. ¿Por qué no íbamos a ayudar? Ya no es una cuestión de liderazgo. Estamos hablando de un Mundial y eso pide un euqipo muy, muy bueno y muy complementario. Y si nos piden ayuda, claro que ayudaremos", respondió.

El Reglamento, en el punto de mira

Como ex árbitro profesional, Mateu pide la involucración de los medios de comunicación y valora el trabajo que se hace desde Tiempo de Juego para cuestionar decisiones e interpretaciones arbitrales sobre ciertas jugadas. Porque, pese a que existe el VAR, "a mí me gusta escucharos hablar sobre jugadas. Todos tenemos mucho que aprender, y a veces pienso que igual se nos escapa algo del Reglamento. Al VAR hay que seguir dándolo vueltas porque no se está utilizando bien".

Futuro cambio del sistema de votaciones

Desde el CSD se ha deslizado la posibilidad de que el sistema de elegir al presidente de la RFEF cambie para que sean los federados quienes elijan a su candidato en vez de que lo haga la Asamblea, lo que posibilitaría que cada federado mayor de edad contase como un voto directo sobre uno de los candidatos.

"Ojalá los jugadores y seleccionadores quisieran animarse y venir a enseñarnos qué es temeridad, que es juego brusco grave... Ni el fútbol ni el Reglamento son de los árbitros. Necesitamos jugadores que tengan ganas de venir a decirnos cómo son las jugadas. Desde este lado", comentó en alusión a los análisis que se hacen en la radio, "sabéis mucho más que nosotros, con otra perspectiva".