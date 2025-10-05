COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

tiempo de juego

Paco González ve falta a Koundé en el inicio del segundo gol del Sevilla ante el Barcelona, aunque pone un 'pero' a la jugada

El director de Tiempo de Juego analizó la polémica jugada donde el Barcelona recibió el segundo gol por parte del equipo hispalense. 

Paco González ve falta a Koundé

Paco González ve falta a Koundé

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Barcelona se está midiendo al Sevilla en la octava jornada de LaLiga. Un encuentro en el que los hispalenses se pusieron por delante en el marcador con desde los once metros en el minuto 10. El Penalti fue Araujo sobre Isaac que el colegiado Muñiz Ruiz en un primer momento no señaló, pero tras revisar la acción en el monitor del VAR - a instancias de  Carlos del Cerro Grande- , lo señaló.

El segundo gol del Sevilla lo marcó Isaac Romero, en una jugada donde el Barcelona pedía falta sobre Koundé en el principio de la acción y donde después se tuvo que mirar el fuera de juego. Robó Suazo al lateral francés y la contra fulgurante llevó a Rubén Vargas a regalarle el tanto a placer al delantero, que terminó rematando a placer.

Polémica jugada de Koundé

Captura de pantalla

Polémica jugada de Koundé

así se vivió en tiempo de juego

Con todos los jugadores del Barcelona protestando, donde Frenkie de Jong vio la tarjeta amarilla, y el VAR revisando el posible fuera de juego, Paco González afirmó en Tiempo de Juego que "yo sí veo falta, aunque puedes dejar seguir". Además, José María Minguella aseguró que hubo un "empujón".

canales  de WhatsApp  

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales  de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).  

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking