Paco González ve falta a Koundé en el inicio del segundo gol del Sevilla ante el Barcelona, aunque pone un 'pero' a la jugada

El Barcelona se está midiendo al Sevilla en la octava jornada de LaLiga. Un encuentro en el que los hispalenses se pusieron por delante en el marcador con desde los once metros en el minuto 10. El Penalti fue Araujo sobre Isaac que el colegiado Muñiz Ruiz en un primer momento no señaló, pero tras revisar la acción en el monitor del VAR - a instancias de Carlos del Cerro Grande- , lo señaló.

El segundo gol del Sevilla lo marcó Isaac Romero, en una jugada donde el Barcelona pedía falta sobre Koundé en el principio de la acción y donde después se tuvo que mirar el fuera de juego. Robó Suazo al lateral francés y la contra fulgurante llevó a Rubén Vargas a regalarle el tanto a placer al delantero, que terminó rematando a placer.

Captura de pantalla Polémica jugada de Koundé

así se vivió en tiempo de juego

Con todos los jugadores del Barcelona protestando, donde Frenkie de Jong vio la tarjeta amarilla, y el VAR revisando el posible fuera de juego, Paco González afirmó en Tiempo de Juego que "yo sí veo falta, aunque puedes dejar seguir". Además, José María Minguella aseguró que hubo un "empujón".

