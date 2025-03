Mateu Lahoz desvela lo que hubiera señalado en el manotazo de Koundé a Giuliano Simeone: "Ni la menor duda"

Atlético de Madrid y Barcelona se midieron este domingo en el partidazo de la jornada en un choque que comenzó a las 21:00h en el Metropolitano.

Los horarios

Esta jornada viene marcada también por las quejas del Real Madrid por la falta de descanso entre el encuentro ante el Atlético del pasado miércoles, y el de ayer en Villarreal.

Tanto el propio equipo blanco a través de Real Madrid Televisión, como el técnico y los jugadores se pronunciaron sobre esa falta de 72 horas de descanso entre los partidos e incluso Ancelotti llegó a afirmar que si esto vuelve a ocurrir, no se van a presentar al choque.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió a través de las redes a las quejas del madridismo y con mensaje al entrenador merengue.

"Carlo, seguro que Emilio (Butragueño) te habrá contado que LaLiga había puesto el partido con el Leganés, de la próxima jornada el sábado a las 16:15 para daros más descanso antes de la semifinal contra la Real Sociedad", empieza recalcando en el texto publicado.

"Pero Emilio le pidió al director de competiciones de LaLiga cambiarlo a las 21:00 —seguramente con tu conocimiento y autorización, me imagino— para beneficiar a los que venían de la fecha FIFA. ¡Y ahora nos quedan menos de 72 horas entre el pitido final del partido del sábado y el inicio de la semifinal del martes!. ¡¡Que se clasifique a la final el mejor!!. Saludos", completa.

Polémicas

En el minuto 21 los jugadores del Atlético de Madrid pidieron penalti por un agarrón de Iñigo Martínez sobre Marcos Llorente cuando este se adentraba por el costado derecho del área. A pesar de ese agarrón, Llorente no se fue al suelo, aunque sí que levantó las manos pidiendo la pena máxima.

El colegiado del encuentro Ricardo de Burgos Bengoechea no señaló penalti, ni tampoco fue rectificado ni avisado desde el VAR, donde estaba Javier Iglesias Villanueva.

Imagen del VAR del agarrón de Iñigo Martínez a Marcos Llorente

El excolegiado internacional Mateu Lahoz señaló en Tiempo de Juego que para él esa jugada no da para penalti: "Es normal, es fútbol. lo que se necesita es que si te equivocas, que sea por exceso. Con este nuevo fútbol, y la cámara al 20%, todo parece mucho más".

Sin embargo, Paco González dio otro punto de vista. Para el director del programa líder de la radio deportiva española tampoco era penalti, pero puso un matiz: "Cuánto más lo veo...si Llorente se deja caer, es penalti. No estoy incitando al teatro. Es un agarrón con los dos brazos muy largo".

Otra de las jugadas en las que se puso énfasis durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego fue la acción de Koundé sobre Giuliano. En un balón parado, el galo, que tenía amarilla, le dio un manotazo al argentino, jugándose la expulsión.

Imagen del manotazo de Koundé a Giuliano Simeone

"Si el árbitro le ve, no tengas la menor duda que hubiera sido la segunda amarilla. Como tú bien dices, puede que esa jugada fuese la segunda amarilla para Koundé, si la hubiese visto no tengas duda de que se hubiese mostrado, porque es una acción que no debe hacer", detalló el excolegiado internacional.

A pesar de ello, Mateu Lahoz también celebró que "en este caso no se haya llevado el monitor, no se haya tergiversado. Que sea sin balón no quiere decir que sea roja, para que sea roja debe ser simplemente que haya fuerza excesiva, que haya brutalidad y es un aspecto del acta".

