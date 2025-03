La reacción de Paco González al posible penalti por el agarrón de Iñigo Martínez a Marcos Llorente: "Cuánto más lo veo..."

Atlético de Madrid y Barcelona se midieron este domingo en el partidazo de la jornada en un choque que comenzó a las 21:00h en el Metropolitano.

Con el resultado del Real Madrid en Villarreal ya sabido (1-2), Hansi Flick, entrenador del Barcelona, apostó por Marc Casadó en el medio centro, mientras que Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, contó de inicio con Rodrigo de Paul, Samuel Lino y Robin Le Normand, en el partido del estadio Metropolitano.

El conjunto azulgrana salió con Wojcieh Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Marc Casadó, Pedri González; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Rober Lewandowski. Destacar que antes de comenzar el encuentro se confirmó la baja del neerlandés Frenkie de Jong por un dolor de tripa como pudo saber nuestra compañera Helena Condis desde el feudo colchonero. Dolencia que no le va a impedir en principio ir con su selección en este próximo parón.

El Atlético jugó de inicio con Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Reinildo Mandava; Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Samuel Lino; Antoine Griezmann y Julián Alvarez.

Las horas previas al encuentro estuvo marcadas por las declaraciones del presidente rojiblanco Enrique Cerezo antes de la celebración de la comida de las directivas.

Un Cerezo que volvió a hablar de la polémica del penalti anulado a Julián Álvarez en el choque ante el Real Madrid del pasado miércoles: "La institución que controla los árbitros que intente cambiar esa situación que se dio el otro día, porque solo la ha debido de ver bien el que estaba en el VAR el otro día", dijo.

"Yo tengo las imágenes de la UEFA diciendo que toca el balón y no lo toca, ni le roza. Siempre he dicho que el VAR no me gusta, es una herramienta nefasta para el fútbol", terminó.

Declaraciones del dirigente colchonero que no se quedaron ahí y también mandó un recado al guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois después de que les señalara de "victimistas".

"Lo de Courtois es un caso especial, muy especial. Courtois lo que tiene que hacer es agradecer al Atlético de Madrid haber estado aquí cuatro años, haber ganado títulos, y callarse", dijo.

En el minuto 21 los jugadores del Atlético de Madrid pidieron penalti por un agarrón de Iñigo Martínez sobre Marcos Llorente cuando este se adentró por el costado derecho del área. A pesar de ese agarrón, Llorente no se fue al suelo, aunque sí que levantó las manos pidiendo la pena máxima.

El colegiado del encuentro Ricardo de Burgos Bengoechea no señaló penalti, ni tampoco fue rectificado ni avisado desde el VAR, donde estaba Javier Iglesias Villanueva.

Imagen del VAR del agarrón de Iñigo Martínez a Marcos Llorente

El excolegiado internacional Mateu Lahoz señaló en Tiempo de Juego que para él esa jugada no da para penalti: "Es normal, es fútbol. lo que se necesita es que si te equivocas, que sea por exceso. Con este nuevo fútbol, y la cámara al 20%, todo parece mucho más".

Sin embargo, Paco González dio otro punto de vista. Para el director del programa líder de la radio deportiva española tampoco era penalti, pero puso un pero: "Cuánto más lo veo...si Llorente se deja caer, es penalti. No estoy incitando al teatro. Es un agarrón con los dos brazos muy largo".

Al acabar los primeros 45 minutos, Mateu Lahoz reconoció que le había gustado la primera parte del equipo arbitral.

EFE Griezmann ante Balde durante el Atlético-Barcelona

