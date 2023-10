Mateu Lahoz cuenta la verdad sobre la polémica expulsión de Canales: "Muy sencilla"

El ex árbitro internacional Mateu Lahoz volvió como comentarista a los estudios de Tiempo de Juego para el partido de la 8ª jornada entre el Atlético de Madrid y el Cádiz y Paco González aprovechó para que explicara alguna de sus polémicas. Mateu estuvo quince temporadas como árbitro profesional y su figura es una de las más polémicas por su estilo de arbitraje. Durante todos esos años de arbitraje estuvo presente en numerosos momentos en los que fue la figira principal, pero él mismo ha reconocido que esa polémica con Sergio Canales es de las que peor le han dejado porque no pudo explicar la verdad sobre todo lo que ocurrió. En Tiempo de Juego llegó a reconocer que "Con lo de Sergio, no sabéis lo que hubiese dado por explicarlo. Sus agentes hablaron sobre la expulsión y no fueron sensatos".

Mateu Lahoz en el estudio de Tiempo de Juego









¿Cómo fue la polémica con Canales?

La pasada temporada, en el descuento del partido entre el Betis y el Cádiz, en el espacio de segundos se produjo la expulsión de Sergio Canales, uno de los jugadores de historial más inmaculado del fútbol español.

El acta de Mateu Lahoz reflejó que las dos tarjetas al futbolista cántabro eran por "hacer observaciones" a su labor, la primera, y reiterarlas "tras haber sido advertido", la segunda, que supuso la salida del cántabro del campo y que tuviera que cumplir una sanción de un partido ante el Atlético de Madrid.

Canales: "Siempre he respetado las actuaciones arbitrales"

El futbolista, en ese momento en el Betis, emitió un comunicado afirmando que "Siento no poder estar con mis compañeros y mi afición este domingo contra el Atlético de Madrid, pero siempre he respetado las actuaciones arbitrales con la máxima educación y en Cádiz no fue una excepción. No tengo nada que reprocharme. Nada".

Un escrito que publicó en redes sociales: "Tengo mi conciencia muy tranquila y seguiré actuando hacia los árbitros, compañeros y riovales con el mismo trato que lo he hecho desde que debuté como profesional hace catorce años".

"Todos me conocéis y también sabéis que si hubiera equivocado, pido perdón al minuto. No es el caso. Estoy frustado por no poder jugar este próxima jornada. Esa esa la gran derrota que tengo. Toda la fuerza para mi Betis. Seguimos", terminaba el comunicado del jugador.

Las dudas de Canales sobre Mateu

Sergio Canales fue castigado con cuatro partidos de suspensión por sus palabras sobre Mateu Lahoz al que acusó de haberle expulsado premeditadamente en el choque de la primera vuelta ante el Cádiz disputado el 19 de octubre.

De hecho, tras ese encuentro, el propio Canales aseguró que el colegiado le había mostrado la tarjeta roja sin haber protestado y que lo único que le dijo fue: "Si no puedo hablar, no me preguntes más por temas personales".

Sergio Canales, en un partido de esta temporada.





Poco después, tras un Betis-Valladolid también arbitrado por Mateu Lahoz, en el que marcó un gol y asistió en otro, Sergio Canales habló con las cámaras de DAZN sobre la roja que le había mostrado el colegiado valenciano meses antes: "Tenía claro que ni siquiera iba a dirigirme a Mateu Lahoz. Aunque soy el capitán, hoy no iba a hablar con él. Creo que la expulsión en Cádiz estaba premeditada. Ni siquiera protesté", aseguró. Esas palabras fueron recogidas por el Comité de Competición que ha decidido sancionarle duramente.

Estas palabras provocaron que Competición le impusiera un castigo de cuatro partidos y una multa de 600 euros.

Mateu Lahoz explicó en Tiempo de Juego qué fue lo que ocurrió realmente el día de la expulsión de Sergio Canales.