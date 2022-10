Mateu Lahoz expulsó a Canales por decirle: "Si no puedo hablar, no me preguntes más por temas personales"

Sergio Canales sufrió este miércoles en el partido ante el Cádiz la primera expulsión de su carrera deportiva. El centrocampista bético vio dos tarjetas amarillas en el descuento, según el acta arbitral, por hacer observaciones a Mateu Lahoz. El Partidazo de COPE contó anoche qué fue lo que el cántabro le dijo al árbitro valenciano para acabar viendo la cartulina roja.

?? Informa @partidazocope



??? La versión de @SergioCanales tras su expulsión



??? Así fue el diálogo



?? C: "Podrías dar un minuto más"



?? M: "Si me sigues haciendo observaciones, te expulso"



?? C: "Si no puedo hablar, no me preguntes más por temas personales"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/bJ1kc14Vft — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 19, 2022

Tras mostrarse el cartelón con el añadido de siete minutos, Sergio Canales se dirigió a Mateu Lahoz para decirle "podrías haber dado un minuto más", lo que le costó la primera amarilla. Mateu le habría respondido "Si me sigues haciendo observaciones, te expulso". El cántabro respondió con un "si no puedo hablar, no me preguntes más por temas personales", lo que le costó la segunda amonestación y la roja.

Canales se marchó cabizbajo del terreno de juego sin decir nada más. El Betis habría pedido las imágenes del partido para recurrir ante Competición y evitar que uno de sus jugadores más importantes se pierda el encuentro ante el Atlético de Madrid de este fin de semana.