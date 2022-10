Canales carga contra Mateu tras su expulsión: "No tengo nada que reprocharme"

Corría el minuto 97 del duelo del pasado miércoles entre el Betis y el Cádiz cuando, en el espacio de segundos, se produjo la expulsión de Sergio Canales, uno de los jugadores de historial más inmaculado del fútbol español.

Mateu Lahoz expulsó a Canales por decirle: "Si no puedo hablar, no me preguntes más por temas personales" El cántabro sufrió la primera expulsión de su carrera. Mateu Lahoz es conocido por su interacción con los futbolistas a los que pregunta cosas personales durante los partidos. 20 oct 2022 - 12:24

El acta de Mateu Lahoz refleja, sin embargo, que las dos tarjetas al futbolista cántabro son por "hacer observaciones" a su labor, la primera, y reiterarlas "tras haber sido advertido", la segunda, que supuso la salida del cántabro del campo y que tenga que cumplir una sanción de un partido ante el Atlético de Madrid.

CANALES: "SIEMPRE HE RESPETADO LAS ACTUACIONES ARBITRALES"

"Siento no poder estar con mis compañeros y mi afición este domingo contra el Atlético de Madrid, pero siempre he respetado las actuaciones arbitrales con la máxima educación y en Cádiz no fue una excepción. No tengo nada que reprocharme. Nada", comienza el comunicado del jugador del Betis.

Un escrito que publicó en redes sociales que continúa: "Tengo mi conciencia muy tranquila y seguiré actuando hacia los árbitros, compañeros y riovales con el mismo trato que lo he hecho desde que debuté como profesional hace catorce años".

"Todos me conocéis y también sabéis que si hubiera equivocado, pido perdón al minuto. No es el caso. Estoy frustado por no poder jugar este próxima jornada. Esa esa la gran derrota que tengo. Toda la fuerza para mi Betis. Seguimos", termina el comunicado del jugador.

UN PARTIDO DE SANCIÓN

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con un partido al jugador del Betis Sergio Canales, expulsado por primera vez por la doble amonestación que recibió ante el Cádiz en la décima jornada