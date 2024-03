Valencia y Real Madrid empataron esta pasado sábado en Mestalla (2-2). El foco, antes y durante el partido, estuvo puesto en el regreso de Vinicius al feudo valencianista. Pero el protagonista final del partido fue Gil Manzano.

El colegiado dio pie a una polémica jugada en la que señaló el final del partido antes de que Jude Bellingham anotara el 2-3. El equipo blanco tenía un córner a su favor y antes del lanzamiento Gil Manzano advirtió en tres ocasiones que esa sería la última acción del partido.

El Madrid lanzó de esquina, Mamardashvili despejó y el balón calló en los pies de Brahim, que controló y se orientó para centrar al mismo tiempo que el árbitro se llevaba el silbato a la boca y se distraía. El extremo centró y en Mestalla se escuchó la sucesión de pitidos del colegiado, que daba por concluido el encuentro al mismo tiempo que Bellingham marcaba, desatando el enfado blanco.

La valoración de Mateu Lahoz sobre la polémica en Mestalla

Juanma Castaño tuvo la oportunidad de preguntar a Mateu Lahoz sobre su opinión respecto a la última jugada del partido entre Valencia y Real Madrid. "¿Cuál es tu valoración de esa última acción del partido y cómo árbitro que crees que ocurre?", cuestionó el director de El Partidazo de COPE.

"Me encantaría que el aspecto arbitral lo analizarais como habéis tratado a Pedri, Gavi o De Jong; a los que deseamos una pronta recuperación. Hay que ayudar y ofrecer herramientas a los árbitros para no crear situaciones muy dudosas durante los partidos", empezó afirmando el ex colegiado valenciano.

Y agregaba: "Hablo con compañeros y muchos tenía miedo a estas situaciones porque no son reales y no están recogidas en el reglamento, que solo habla de los penaltis fuera de tiempo".

"El fútbol es mágico y no puede ser arbitrado por una IA o por las matemáticas, porque se requiere de una interpretación y no se puede determinar cuál va a ser la última jugada antes de que suceda. Y tanto en el final de la primera parte como en el de la segunda ningún jugador se para cuando finaliza la acción que advierte el árbitro, ambas jugadas siguen con total naturalidad", valoró.

El análisis de la jugada de Mateu Lahoz

Mateu Lahoz, antes de analizar la jugada del centro de Brahim, enumeró las diferentes acciones que se produjeron en la segunda parte y que dieron lugar a un tiempo añadido de siete minutos y un posterior aumento de ese añadido debido a una intervención del VAR.

"Gil Manzano es un gran árbitro e hizo un partidazo en una situación muy adversa. Y lo lleva haciendo en Primera División durante diez años. Pero está siguiendo al pie de la letra lo que le dicen los viernes en las reuniones del CTA", señaló el ahora comentarista de Tiempo de Juego sobre el colegiado del Valencia - Real Madrid.

Juanma Castaño, tras estas palabras, insistió sobre esas reuniones. "¿Pero qué les dicen? ¿Se equivoca al no pitar en el momento del despeje?", preguntó a Mateu.

"Es una cuestión de reglamento y, como decía, los árbitros solo pueden avisar del final cuando se produce un penalti fuera de tiempo. El arbitraje es para el fútbol y en un córner no se puede decidir cuando concluye un partido. Y da igual que afecta al Valencia, al Real Madrid o al Valladolid como la temporada pasada", comentó.

Y prosiguió: "Son situaciones en las que el CTA intenta aplicar un reglamento que ellos consideran y evitando, al mismo tiempo, que los árbitros interpreten su juego. Un colegiado llega a Primera División tras dirigir miles de partidos y el Comité para evitar protestas dice que es mejor avisar que una falta o un córner son la última jugada. Pero no podemos saber si esa jugada puede tener mil rechaces. Así que Gil Manzano obedeció a esa directriz y advirtió a todos los jugadores hasta en tres ocasiones".

A lo que Juanma Castaño apuntó: "No hay nada que advertir en esa jugada".

"Estas situaciones provocan preocupación en los árbitros y es algo que decide el CTA de 'motu proprio' y es algo que termina perjudicando más que ayudando a los colegiados", concluyó Mateu Lahoz.

