Martín Satriano convence al Getafe y firma hasta 2030

El delantero uruguayo Martín Satriano, que había llegado cedido el pasado mes de enero al Getafe procedente del Olympique de Lyon francés, firmará ahora hasta 2030 después de que ambos clubes hayan llegado a un acuerdo para su traspaso definitivo.

"El Getafe CF y el Olympique de Lyon llegan a un acuerdo para el traspaso de Martín Satriano" por lo que resta de temporada y cuatro más, informó este lunes el club madrileño en un comunicado.

De esta forma, el técnico del Getafe, José Bordalás, se asegura la permanencia del delantero a largo plazo después de tener un impacto inmediato desde su llegada, jugando 884 minutos en 10 encuentros oficiales.

Hasta la fecha, el uruguayo ya ha marcado tres goles en LaLiga ante el Real Madrid, Villarreal y Real Betis.